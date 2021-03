Libro: Under Covers. Historias en cubiertas, de Julio Le Marchand (Ondas del Espacio)

Se siguen destapando las consecuencias positivas de haber tenido la creatividad confinada. El periodo de obligatorio encierro, entre aplausos y otras acciones de las que no quiero acordarme, sirvió para acelerar la culminación de muchas obras musicales, literarias o pictóricas que han ido viendo la luz progresivamente. Pero disponer de más tiempo del habitual, transcurrido entre cuatro paredes y algún que otro balcón, supuso también la gestación de otros proyectos que ahora son una realidad. De estos últimos es precisamente el libro Under Covers. Historias en Cubiertas: una guía de viaje por las portadas de discos (Ondas del Espacio, 2020).

Su autor, el disyóquey, editor y arquitecto Julio Le Marchand, ante la imposibilidad de realizar una de sus aficiones -viajar-, encontró esos días una alternativa terapéutica gracias a las facilidades que ofrece la tecnología. A través de una pantalla, con conexión a internet y la aplicación adecuada, podía hacerlo, por ejemplo, a las localizaciones de las portadas de sus discos favoritos e indagar en las circunstancias de sus respectivas génesis. Seguro que esto ya lo habíais probado antes. Sin embargo, a él, además, se le encendió la bombilla. Lo que empezó como un pasatiempo y abarcaba los casos más conocidos y sencillos se fue complicando y convirtiendo en un reto que le ocupó meses. No obstante, a algunos de los lugares plasmados en esos álbumes no conseguía situarlos. Así que, para intentar solventar este tipo de escollos pensó en acudir a una publicación especializada sobre el tema. Pero no la encontró. No existía. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: “como tengo pericia en la edición y una de mis influencias es el do it yourself, pues la hago yo”.

Mediante una exitosa campaña de micromecenazgo, Under Covers cobró vida como un atlas discográfico que incluye la selección de cien portadas de álbumes y algún epé de lo más variada, tanto en estilos musicales, como en bandas, décadas, países, etc. Bueno, en realidad, son noventa y nueve y una caja recopilatoria, cuyas imaginerías remiten a diferentes lugares del mundo que gracias a este trabajo son identificados y debidamente ubicados. Todo ello exhibido en un formato de lujo, con tapa dura, un papel grueso y satinado, que realza la calidad del grafismo, y con un texto bilingüe en español e inglés.

El volumen, como si de un catálogo de fichas se tratara, presenta las cubiertas de los discos ordenados alfabéticamente por la letra inicial del nombre de pila de los artistas en vez de por sus apellidos. Junto a la imagen aparecen sus datos (título, año de lanzamiento, discográfica, país) y su autor o autores, ya sean diseñadores, fotógrafos, ilustradores o directores de arte. Igualmente, se incorporan unos versos representativos de algún tema incluido en dicho álbum. Por otra parte, se describe qué es lo que muestra la portada (una carretera, un edificio, un monumento, un paisaje natural, etc.), su dirección, la ciudad, el estado, el país, sus coordenadas geográficas y su posición en el mapa. Se completa la documentación con el proceso de creación y las historias existentes a su alrededor, además de otras fotografías de los emplazamientos en la actualidad, en otras épocas o relacionadas con ellas de alguna forma. Los escritos vienen redactados por Le Marchand, excepto el dedicado al Welcome To Sky Valley de Kyuss, del que se encarga Manuel J. González, artífice del libro Hijos del Desierto (Autoeditado, 2018).

Como decíamos, predomina el eclecticismo. Por Under Covers desfilan enclaves populares como las calles de los elepés Abbey Road, de The Beatles, o The Freewheelin’ Bob Dylan, del trovador de Duluth; esculturas como la de Setting Sons de The Jam; establecimientos singulares de la fama de Morrison Hotel (The Doors, 1970) u Hotel California (Eagles, 1976) e impactantes prototipos de arquitectura funeraria del calibre de los registrados en Whitin The Realm Of The Dying Sun de Dead Can Dance o Closer de Joy Division.

Asimismo, encontramos otras que esconden asombrosas anécdotas, como las de Boxer (The National, 2007), Different Class (Pulp, 1995) o Spiderland (Slint, 1991); que revelan maravillas de la naturaleza, como Porcupine de Echo And The Bunnymen o An Awesome Wave de alt-J; que recuerdan viviendas familiares de sus intérpretes, caso de The Marshall Matters LP (Eminem, 2000) o Unhalfbricking (Fairport Convention, 1969); u otras facturadas por figuras ilustres de la talla de Annie Leibovitz (She’s So Unusual, de Cindy Lauper), Anton Corbijn (The Unforgettable Fire, de U2) o del colectivo Hipgnosis con Ummagumma (Pink Floyd, 1969).

Además, se exponen otros ejemplos de diseños peculiares (Physical Graffiti, de Led Zeppelin) o de ejecución de técnicas alternativas, como la serigrafía de Surrender de The Chemical Brothers; así como el guiño a nuestro país (El Patio, de Triana) o el de una cubierta que ha originado su traslación a un espacio físico, como el mural con el dibujo de Hi, How Are You de Daniel Johnston. Es decir, el procedimiento a la inversa de lo que hemos ido viendo.

Se añade a la experiencia una tarjeta con sendos códigos QR que redireccionan a una lista de reproducción y a un mapa virtual en el que están señalados todos los sitios referidos. En resumen, estamos ante un valioso elemento de consulta que fácilmente se convertirá en un preciado objeto de coleccionismo y, cuando lo permitan, en próximo itinerario de turismo musical del melómano. Puedes adquirir Under Covers. Historias en cubiertas, de Julio Le Marchand en la web de Ondas del Espacio.