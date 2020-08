Tributo a Joe Strummer con The Strokes, Bruce Springsteen y más

Joe Strummer, líder de The Clash hubiera cumplido 68 años este próximo 21 de agosto y para celebrar su vida, va a tener lugar un homenaje online con fines benéficos.

A Song for Joe: Celebrating the Life of Joe Strummer será un evento de dos horas que podrá seguirse desde las 21.00 horas en España a través de la página web de Strummer y YouTube. Organizado por el productor Jesse Malin, el locutor Jeff Raspe y el responsable del legado del vocalista, David Zonshine, será un especial que contará con la presencia de artistas, entre otros, como Bruce Springsteen, Albert Hammond, Jr. y Nikolai Fraiture de The Strokes, Josh Homme, Tom Morello, Dropkick Murphys, The Interrupters, Frank Turner, Lucinda Williams, Jim Jarmusch, Steve Buscemi, HR de Bad Brains, Butch Walker, Beto O’Rourke, Dhani Harrison, Cherry Glazerr, Matt Dillon o nuestras Hinds.

La transmisión para honrar a Joe Strummer tendrá lugar el próximo 21 de agosto. Te dejamos con el enlace en el que podrás disfrutarlo.