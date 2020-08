García Lorca superstar

Pocos autores hay en lengua castellana que haya inspirado tantas canciones como Federico García Lorca. Un estudio realizado por Fernando González Lucini cifra las mismas en más de 6.000 canciones, repartidas en 62 países. Dice dicho estudioso que “Lorca no muere, sobrevive en cada poema musicalizado”. Ahora, recién celebrado 84 años de su vil asesinato, es hora de también reconocerle su labor como “letrista”.

Se sabe que el éxito del “Verde que te quiero verde”, versión Manzanita, dio pie a otras versiones, lo que no estaba cifrado es que eran más de 200 las registradas por los intérpretes más diversos del amplio mundo.

Elementalmente donde tiene terreno abonado es en el cante jondo; figuras inmensas como Camarón con su “Leyenda del tiempo” le dieron nivel universal, pero también Pata Negra o el maestro Enrique Morente con la inmortal Omega. Mayte Martín y Miguel Poveda se han unido al clan hace poco.

La estrella internacional que más veces se ha fijado en él ha sido, of course, Leonard Cohen, que no sólo abordó “Pequeño vals vienés” sino que en su disco póstumo hay una versión magistral de “La casada infiel”, acá titulada “The night of Santiago”. Escúchenla.

El abanico se puede multiplicar en tan diferentes espectros como son Lluis Llach, Chico Buarque, George Moustaki y Mikis Theodorakis, Donovan. Estos últimos llevaron a su idioma versos del bardo granadino.

Así, como cosas curiosas hubo un grupo israelí, The Dudaim, que adaptaron al hebreo poemas suyos. Y hasta en Rusia, aunque con cierta patina kitsch, Josefina Iturrarán (??????? ?????????) sacó en los 60 un disco basado en las Canciones populares del poeta recitando en ruso y cantando en castellano. Muy stronger.

También ha tenido incursión a ritmo de hip-hop de la mano de Atilio y los Alimonados. De entre las versiones mayúsculas la de “La tarara” que Antonio Vega grabó en su disco Escapadas. Y en rock recordar como los aragoneses Ixo Rai! musicalizaron “Romance de la Guardia Civil Española”. Tema también versionado por Marea con el título de “Ciudad de los Gitanos”.

Y así hasta 6000 artistas y versiones; desde Serrat, pasando por Labordeta, Jorge Drexler, Pablo Milanés, Carlos Cano, Martirio, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Silvia Pérez Cruz… Balta Cano acaba de grabar con Rozalén y Duende Josele una bella versión del “Romance de la luna, luna”.

CONCLUSIÓN; Si quieres sacar un disco, las musas os han abandonado y te apetece algo de poética sublime, date una vuelta por el repertorio del de Fuentevaqueros. Eso sí, tendrás que compartir idea con más de 6.000 artistas. Ahí es ná.