‘Until Justice is real’ de Jackson Browne incluida en el nuevo film de Thomas Keith

El primer adelanto de la próxima película dirigida por Thomas Keith “How does it feel to be a problem?”, protagonizada por Danny Glover, Henry Rollins y el fallecido Edward Asner, incluye el tema de Jackson Browne ‘Until Justice Is Real’ ya disponible para verse.

La película lleva a la audiencia en un viaje a través de la mirada del movimiento Black Lives Matter para comprender mejor lo que se siente al vivir en una sociedad en la que no te quieren, mientras que ‘Until Justice Is Real’ de Browne aborda el tipo de preguntas existenciales que definen quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos: “La dignidad y la justicia son la base de todo lo que nos importa en esta vida. Creo que la justicia racial, económica y ambiental están en la raíz de todos los otros problemas que enfrentamos en este momento. ¿Cuál es el futuro que estoy tratando de ver?”, se pregunta Browne a sí mismo. “¿Qué necesita ese futuro de mí?” Alineada con estos mensajes, ‘Until Justice Is Real’ aparecerá en los créditos finales de la película.

La canción fue señalada como una de las pistas más destacadas del álbum de The Aquarian, con Holler. delirando, “’Hasta que la justicia sea real’ se balancea con la diapositiva de [Greg] Leisz empujando el ataque en una melodía que nos pregunta ‘¿Qué es la democracia? ¿Cuál es el trato?’.” En una reseña reciente de un programa en vivo, The Illinois Entertainer dijo: “El pop de raíces del himno de protesta ‘Hasta que la justicia es real’ [se conecta] con los sonidos de Laurel Canyon y las raíces del sonido folk-rock de Los Ángeles de los 70 que Browne ayudó a construir.”

Escucha ‘Until Justice is real’ de Jason Browne