Estrenamos un tema inédito de Joana Serrat

Hace unos días te anunciábamos en Muzikalia la publicación de We Started A Joke (2016-2021) A Miraculous Celebration, un álbum con el que el sello Great Canyon Records celebra su quinto aniversario. Fundado por la cantautora Joana Serrat y David Giménez en Vic (Barcelona) en el año 2016, Great Canyon publica este disco con canciones inéditas, bien grabadas para la ocasión o descartadas de anteriores trabajos. El álbum no estará disponible en las plataformas habituales de streaming, solo en formato físico (vinilo naranja de edición limitada y CD) y en formato digital en la página de Bandcamp del sello, https:// greatcanyonrecords.bandcamp. com/, a partir de mañana viernes 15 de octubre.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva uno de los temas, inédito como el resto, que aparecen en We Started A Joke (2016-2021) A Miraculous Celebration. En concreto se trata de la canción “New morning”, de Joana Serrat, una canción que quedó fuera de Hardcore From The Heart (2021, GCR / Loose) por cuestiones estilísticas, ya que está más emparentada con la época de Dripping Springs y, además, se alejaba de la temática general de su último álbum. Grabada en las mismas sesiones que dieron origen a Hardcore From The Heart, “New morning” cuenta con Joey y Aaron McClellan (Midlake, Israel Nash, BNQT), su hermano Toni Serrat y los coros de Víctor Partido. La producción, grabación y mezcla corre a cargo del neoyorquino Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth), ganador de un Premio Grammy.

Joana Serrat explica que “escribí “New Morning (Golden Dawn)” – así era el título original- a finales de 2018. Es una canción que sigue la estela temática de “Shadows Of Time” (Dripping Springs, 2017 GCR / Loose). Quería hablar de la connivencia de las instituciones para con la extrema derecha, de este fenómeno mundial que se excluye del terrorismo de estado aunque sin embargo está articulado de la misma forma y actúa siguiendo los mismos patrones. Y del peligro que ello supone.”

A continuación puedes escuchar, en exclusiva un día antes del lanzamiento oficial del disco aniversario de Great Canyon, “New morning”, de Joana Serrat.

V.V.A.A. “We Started A Joke (2016-2021) A Miraculous Celebration” by Riders Of The Canyon, Victor Partido, Wide Valley, Joana Serrat, Marta Perez, Murdoc, CARLA, Ciuret

(la foto de cabecera de Joana Serrat es obra de Andrea Font)