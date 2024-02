Vampire Weekend anuncian su primer álbum en cinco años

Vampire Weekend están de vuelta con el que será su nuevo disco en cinco años, desde que antes de la pandemia editaran su Father of the Bride (2019).

El proyecto de Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson publicará Only God Was Above Us que es su primer álbum de estudio en cinco años y será editado el próximo 5 de abril a través de Columbia Records (ya se puede reservar).

Inspirado y acechado por la Nueva York del siglo XX, Only God Was Above Us fue grabado en todo el mundo, desde Manhattan hasta Los Ángeles, pasando por Londres y Tokio, y fue producido principalmente por Koenig y su colaborador Ariel Rechtshaid. Su origen se remonta a 2019-2020, cuando Koenig escribió la mayor parte de las letras. Al final ha sido un trabajo de cinco años que ha dado como resultado diez nuevas pistas conseguidas a base de refinar, reelaborar y dar forma gradual a esas estructuras líricas y melódicas que les caracterizan.

El título se toma directamente del arte del álbum, compuesto por fotos tomadas en un cementerio de trenes en Nueva Jersey en 1988 por Steven Siegel. En la portada del álbum, un hombre en un carro de metro volcado lee la edición del 1 de mayo de 1988 del New York Daily News, que detalla la explosión que arrancó el techo del vuelo 243 de Aloha Airlines. El titular cita a un superviviente: «SOLO DIOS ESTABA ENCIMA DE NOSOTROS».

Estas serán las canciones de ‘Only God Was Above Us’ de Vampire Weekend