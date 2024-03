Vampire Weekend comparten ‘Mary Boone’

Vampire Weekend vuelven el próximo 5 de abril con Only God Was Above Us, su primer álbum de estudio en cinco años que será editado a través de Columbia Records (y ya se puede reservar).

Inspirado y acechado por la Nueva York del siglo XX, Only God Was Above Us fue grabado en todo el mundo, desde Manhattan hasta Los Ángeles, pasando por Londres y Tokio, y fue producido principalmente por Koenig y su colaborador Ariel Rechtshaid. Su origen se remonta a 2019-2020, cuando Koenig escribió la mayor parte de las letras. Al final ha sido un trabajo de cinco años que ha dado como resultado diez nuevas pistas conseguidas a base de refinar, reelaborar y dar forma gradual a esas estructuras líricas y melódicas que les caracterizan.

El proyecto de Ezra Koenig, Chris Baio y Chris Tomson presenta una nueva canción, «Mary Boone», que se suma a las ya conocidas «Capricorn», «Gen-X Cops» y «Classical».

Mary Boone , la famosa traficante de Nueva York que fue a prisión por fraude fiscal , es la inspiración para su nuevo sencillo, y se refiere de manera abstracta al negocio de Boone y al posterior escándalo en torno a sus finanzas personales, utilizando su nombre principalmente como parte de una rima.

Escucha ‘Mary Boone’ de Vampire Weekend