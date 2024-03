Escucha un nuevo single de Richard Hawley, ‘Heavy Rain’

Richard Hawley está de vuelta después de que el pasado año compilara lo mejor de su carrera en Now Then: The Very Best Of Richard Hawley, disco doble recopilatorio en el que recuperaba 32 de sus grandes logros.

Llevamos cuatro años sin disco suyo, desde que lanzada Further (2019), y hoy por fin conocemos que el artista de Sheffield publicará In This City They Call You Love, su ya décimo trabajo de estudio el próximo 31 de mayo.

Tras el lanzamiento el mes pasado de «Two For His Heels«, llega el segundo tema del álbum, «Heavy Rain». «Heavy Rain» es un lamento dedicado a los amigos ausentes. Sus sutiles arreglos y su hermosa melodía son ya la firma personal de Hawley.

Como comenta: «Gran parte del resultado final viene directamente de la demo que hice en mi pequeño cobertizo en el jardín, al que llamo Disgracelands», afirma Richard. «Si escuchas atentamente, puedes oír el canto de los pájaros y los ladridos de los perros y los niños gritando. «Heavy Rain» trata sobre la sensación en la que descubres que vas a perder a alguien».

Escucha ‘Heavy Rain’ de Richard Hawley

«He hecho tres álbumes donde tenía el título antes incluso de empezar a grabar, donde tenía una agenda. Uno fue Truelove’s Gutter. Otro fue Standing At The Sky’s Edge, cuando quería subir el volumen y hacer la música mucho más agresiva, y luego este. Quería que fuera multicolor de alguna manera… centrándome en la voz y en lo que las voces pueden hacer juntas… Deliberadamente solo toqué unos pocos solos de guitarra para mantenerlo centrado en las voces, la canción y el espacio…».

Estas serán las canciones de ‘In This City They Call You Love’ Richard Hawley

1. ‘Two For His Heels’

2. ‘Have Love’

3. ‘Prism In Jeans’

4. ‘Heavy Rain’

5. ‘People’

6. ‘Hear That Lonesome Whistle Blow’

7. ‘Deep Space’

8. ‘Deep Waters’

9. ‘I’ll Never Get Over You’

10. ‘Do I Really Need To Know?’

11. ‘When The Lights Go Out’

12. ‘‘Tis Night’