Weezer adelantan canción y retrasan su disco indefinidamente

El pasado año Weezer anunciaban dos nuevos discos en los que se encontraban trabajando. Van Weezer en el que volverían a las guitarras del Blue Album y el otro, llamado Okay Human, inspirado en el disco Nilsson Sings Newman (1970) de Harry Nilsson y grabado con piano.

Estos llegaban tras The Black Album y su The Teal Album en el que se incluían versiones de TLC, Michael Jackson, Black Sabbath, A-ha, Electric Light Orchestray como no podía ser de otra forma, con su recreación del “Africa” de Toto.

Van Weezer iba a publicarse este 15 de mayo, pero ha sido pospuesto sin fecha definitiva de salida. Un disco en la línea de su Maladroit (2002), inspirado en las bandas de hard rock y heavy metal de los años 1970 y 1980 como Kiss, Black Sabbath, Metallica y Van Halen.

De momento podemos escuchar otra de sus canciones, “Hero”, que llega varios meses después de su primer adelanto, “The end of the game“.