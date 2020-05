Shabazz Palaces – The Don Of Diamond Dreams (Sub Pop/Popstock!)

Es evidente que el arte de la fusión está de rabiosa actualidad, imponiéndose además como un paradigma de modernidad que en ocasiones deja buenos resultados. Sobre todo en forma de ese disco interesante a la hora de descubrir texturas menos habituales. Es lo que sucede con Shabazz Palaces, quienes ahora publican su quinto disco al amparo de Sub Pop, un sello irremediablemente asociado a esos grupos de guitarras de finales de los ochenta y los noventa, pero cuyos responsables hace tiempo que abrieron su paleta para acoger otros géneros.

El dúo de Chicago formado por Ishmael Butler –aka Palaceer Lazaro– (y también miembro de Digable Planets) y el multiinstrumentista Tendai “Baba” Maraire presenta aquí una conjunción de estilos que asume una bien asentada mezcla de hip hop, electrónica, funky, R&B y algún remate de soul y jazz actual. Un total de diez temas que, en la práctica, se manifiestan como secuencia sedosa, vanguardista y cuidada en la interacción de sus propios elementos. El sampleado, la sombra alargadísima de Prince, pinceladas analógicas, y el suave rapeado del vocalista Ishmael Butler generan piezas con gancho y en las que siempre cabe la posibilidad de descubrir algún nuevo detalle con cada escucha adicional. No puede negarse que este tipo de producto conviene consumirlo con moderación, ya que las propias especificidades del mismo pueden llegar a resultar algo reiterativas. Pero no es menos cierto que los autores prueban pericia en su manejo, hasta cristalizar así sus intenciones. También suma en positivo un sonido que sin duda puede presumir de pulcritud, además de evidenciar habilidad a la hora de encajar sus múltiples y generosas piezas. Shabazz Palaces son ingenieros sonoros que utilizan sus habilidades para pulir canciones tan atractivas como “Bad Bitch Walking”, “Ad Ventures”, los singles “Fast Learner”, “Chocolate Soufflé” y “Wet”, o la final y cinematográfica “Reg Walks By The Looking Glass” –con ecos al maestro John Carpenter–. Las colaboraciones de colegas de gremio como Stas Thee Boss, Purple Tape Nate, Darius o el saxofonista Carlos Overall (de The Overall Express) también funcionan como alicientes adicionales de la propuesta.

The Don Of Diamond Dreams (Sub Pop, 20) es un álbum con formas propias, intencionada y convenientemente pausado en su tempo y que, tras un buen número de obras previas en su haber, señala a Shabazz Palaces con como proyecto ya asentado y ataviado con ideas buenas y originales. Un decálogo de referencias negroides, ambiental pero inquieto, con momentos inspirados motivados por la capacidad de sus autores para plasmarlas en un lienzo sugerente y, en definitiva y en su mayor parte, satisfactorio.

Escucha Shabazz Palaces – The Don Of Diamond Dreams