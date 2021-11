Who Are You: el rock en sus propias palabras de Jacobo Celnik (Ed. Montesinos)

La Editorial Montesinos publica un volumen titulado Who Are You: El Rock En Sus Propias Palabras, obra del colombiano Jacobo Celnik. Un libro en el que su autor, a través de quince entrevistas y perfiles biográficos, recorre con los protagonistas del libro diversos momentos esenciales en el desarrollo de un género musical que cambió para siempre en octubre de 1962 con el lanzamiento de “Love Me Do” de The Beatles.

Desde la llegada de Andrew Loog Oldham al management de The Rolling Stones, pasando por grandes hitos relacionados con la historia de The Who, Cream, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Animals, Deep Purple, Black Sabbath, David Bowie, King Crimson, Genesis, Yes, Roxy Music, ELP, Queen, Van Der Graaf Generator y Jethro Tull, este libro es un viaje a la inmortalidad y la atemporalidad de varias edades de oro que tuvo el rock.

Jacobo Celnik empezó hace dos décadas a desarrollar una habilidad para “cazar” estrellas del rock internacional y entrevistarlas, a pesar de que desde Colombia no siempre era sencillo. Una vez logrado el primer contacto, Celnik trataba de demostrar que la entrevista no iba a ser la misma de siempre. En “Who are you”, el autor reivindica un periodismo de raza: aquel que sabe cómo preguntar para que la conversación fluya, ese viejo periodismo de oficio que se documenta y hace brillar al personaje. Un trabajo de altura que consigue plenamente su objetivo: revelar aspectos inéditos al amante del rock.

Jacobo Celnik (Bogotá, 1979) es escritor, docente, periodista y coleccionista de rock británico. Ha publicado los libros Rockestra. Entrevistas a grandes del rock (Taller de Edición Rocca, 2013), Satisfaction. Conversaciones con el rock (Penguin Random House Colombia y México, 2015 y 2016), Bob Dylan. A las puertas del cielo (Taller de Edición Rocca, 2017) y La causa nacional. Historias del rock en Colombia (Penguin Random House, 2018). Escribe habitualmente en separatas culturales en Colombia y Argentina, programa un podcast en la emisora Radio Gladys Palmera de España y da conferencias sobre la historia del rock.