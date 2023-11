Jeff Schroeder abandona The Smashing Pumpkins

Jeff Schroeder ha tocado con The Smashing Pumpkins durante los últimos 16 años, pero acaba de dejar el grupo como ha compartido en sus redes sociales:

«Es fácil decir ahora que cuando me uní a The Smashing Pumpkins en 2007 no tenía idea de en qué me estaba metiendo. La oportunidad parecía haber surgido de la nada. Estaba en la UCLA trabajando en mi doctorado en Literatura Comparada cuando un amigo cercano me envió un mensaje diciendo que The Smashing Pumpkins estaban buscando un guitarrista. Siendo un gran fanático de la banda, la audición fue algo en lo que me sumergí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. La cantidad de recuerdos increíbles creados durante los últimos 16 años con la banda son casi demasiado numerosos para cuantificar.

«Aunque fue una decisión muy difícil de tomar, he decidido dejar la banda para abrir espacio y explorar un camino ligeramente diferente.

«Quiero agradecer a Billy, Jimmy, James y Jack por ser compañeros de banda maravillosos y aún mejores amigos. Sin duda extrañaré compartir el escenario con ustedes. Deseo a la banda todo el éxito en el futuro. Estaré observando y escuchando».

Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin comentaron sobre la partida de Schroeder en una declaración separada, escribiendo: «Agradecemos a Jeff por su dedicación incesante a la banda y a nuestros grandes fans. Las palabras no pueden expresar nuestra gratitud y aprecio por el amigo que es, y por estar ahí para SP en los buenos momentos y en los momentos difíciles también».

Schroeder lanzó su primer sencillo en solitario, «Haenim», en julio de 2021. Un tema de shoegaze-pop con distorsión y con la colaboración de la vocalista coreanoamericana Heeya So, la canción fue escrita por Shin Joong Hyun, un influyente guitarrista de rock ‘n’ roll coreano, y apareció inicialmente en Now de 1973, un LP de psych-folk lanzado por un adolescente llamado Kim Jung Mi.

Por su parte The Smashing Pumpkins continúan de gira presentando ATUM, que según Billy Corgan es la continuación natural de Mellon Collie and the Infinite Sadness de 1995 y Machina/The Machines of God de 2000. Está previsto que aterricen en Europa en 2024. ¿Habrá fechas en España?