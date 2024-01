Yard Act lo dejan claro en ‘We Make Hits’

Yard Act están de regreso con la continuación de The Overload (2022), un nuevo trabajo que llegará el próximo 1 de marzo con el título de Where’s My Utopia? (uno de los discos más esperados de 2024) y del que ya hemos escuchado «Dream job» y «Petroleum» (el pelotazo «The Trench Coat Museum» lanzado el pasado año no aparecerá en el disco.

El nuevo disco de los británicos es una coproducción entre la propia banda y el miembro de Gorillaz Remi Kabaka Jr. en la que continúan en la senda del post-punk de sus comienzos, dándole un toque más festivo que aguerrido y acercándose a propuestas a medio camino entre Madchester y el dance punk.

La banda nos visita con Where’s My Utopia?, ya que actuarán en Madrid y Barcelona la próxima primavera: el 9 de abril en la Sala Mon y el 11 de abril en La (2) de Apolo donde seguro que podemos disfrutar de canciones como su nuevo single, «We Make Hits», que llega junto a un vídeo de James Slater.

Escucha ‘We Make Hits’ de Yard Act

Yard Act en España

La banda británica nos visita la próxima primavera en las siguientes fechas:

MARTES 9 DE ABRIL – MADRID (SALA MON)

JUEVES 11 DE ABRIL – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 22 € más gastos de distribución.