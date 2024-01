Todo preparado para la gira española de The Chevelles

Little Steven dijo de ellos que es como si The Who se cruzaran con los Ramones y The Easybeats y puede que no le falte razón. The Chevelles no son muy prolíficos en cuanto a discografía, pero han estado dando guerra durante treinta y cuatro años de existencia.

Este 2024 se cumplen treinta años de su primera gira por España, para ello han preparado un tour de celebración de este aniversario, en la que han estado ensayando cuarenta canciones de su repertorio, que irán combinando en cada una de sus fechas. The Chevelles son poseedores de esa magia y larga tradición australiana de bandas que son capaces de combinar garage, punk y melodías propias del powerpop, confiriendo a sus temas ese halo de himno de puño en alto.

Además, nos llegan noticias que esta será una de las formaciones más fidedignas de The Chevelles originales, al regresar el baterista Dave Shaw, miembro fundador del combo australiano.

Esta gira, propiciada por Heart Of Gold tiene las siguientes fechas

18 enero – Barcelona – Upload

19 enero – Madrid – Wurlitzer Ballroom

21 enero – Valencia – Loco Club

23 enero – Sevilla – Sala X

25 enero – Zaragoza – Rock&Blues

26 enero – Logroño – Stereo

27 enero – Vitoria – Helldorado (sesión vermú)

27 enero – Oñati – Gazteleku

28 enero – Castellon – Terra

Entradas aquí.