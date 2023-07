Yard Act están de regreso con ‘The Trench Coat Museum’

Yard Act lanzan el single«The Trench Coat Museum», primer material desde el lanzamiento de su álbum debut The Overload.

Coproducido por la banda y el miembro de Gorillaz Remi Kabaka Jr., este single independiente es un estudio lírico sobre el ego, la vanidad, la percepción y el legado, «The Trench Coat Museum» recuerda la reacción de James Smith de Yard Act al alcanzar un nivel de visibilidad que: «nos dejaba expuestos al escrutinio y al desdén tanto como al amor y al aprecio«. Dice: «Las críticas son justas e Internet no tiene ley, así que hay que tomárselas como vienen, pero definitivamente dejé de buscarme a mí mismo en Twitter el día que leí que alguien quería apagarme las luces a puñetazos».

Smith se explaya aún más: «The Trench Coat Museum’ trata de cómo nuestra percepción de todo cambia tanto colectiva como individualmente a lo largo del tiempo a velocidades que simplemente no podemos medir en el momento. Independientemente del lugar que ocupemos en la sociedad, a menudo consideramos que nuestras propias creencias son la cúspide absoluta de lo que debería ser la «norma cultural» y, aunque no se puede evitar el rasgo completamente humano de estar seguro de uno mismo, es un obstáculo absoluto en nuestro proceso colectivo. Somos uno, etc. (¿Estamos jodidos?)».

Escucha ‘The Trench Coat Museum’ de Yard Act