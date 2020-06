10 himnos diferentes para el Día del Orgullo

Cada año, por estas fechas, se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, Estados Unidos), que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.? En tiempos normales y no “nuevo normales” las calles se llenan de colores, de consignas y carrozas, pero no lo olviden, no todo es fiesta; detrás hay de una justa y necesaria reivindicación. El machirulismo oficial dirá con la boca al lado eso de “¿Y por qué no se celebra el Orgullo Hétero?”, pero es tan fácil como responderles que los heteros –entre los que me incluyo- no somos perseguidos, condenados, insultados y agredidos por ir agarrados con nuestra pareja por la calle. Claro que como esta web es de música, y es lo que me toca, he decidido repasar y buscar canciones sobre la temática, pero que pocas veces, o casi nunca, suenan en esas “fiestas de guardar”. Y con todo mi cariñi, gente LGTBQ+, hay más himnos que la de Alaska. Así que, como soy un dechado de virtudes, aquí algunas alternativas para esta onomástica. Reivindicativa, qué conste. Y más en estos tiempos que nos aflige hay que gritar fuerte. Y no sólo los de vuestro colectivo, sino también todos los que no formamos parte del mismo, pero estamos en contra de cualquier intransigencia, intolerancia y de todita la homofobia. Espero que os guste.

GET FREE de Lana del Rey.

La neoyorkina de voz cálida y gesto lánguido nos presentó este tema que tiene ciertas similitudes al Creep de los Radiohead. Pero como eso está en los juzgados y tal, hablemos del mismo. La del Rey dejó bien clarito lo que quería expresar con este hit; “Se trata de dos enamorados que no alcanzan su máximo potencial porque dejan que las personas controladoras les impidan ser libres”. Por tanto, libertad en el amor, en todas sus facetas. Ahí queda dicho.

TAKE ME TO CHURCH de Hozier.-

Llévame a la iglesia, yo te seguiré como un perro faldero, te contare mis pecados para que puedas afilar tus cuchillos dice la letra. Casi ná. Un himno donde se refleja la homofobia imperante en todo el estamento eclesial. Sí, esa que tanto señala y condena, pero cuando las ovejas de su aprisco salen pederastas callan y miran para otro lado. El videoclip es muy stronger porque nos muestra un asesinato gayer bendecido por la mismísima Santa Madre Iglesia.

MANN GEGEN MANN de Ramstein –

¿Quién dijo que el Hard rock, el Metal industrial o el gótico no eran defensores de la causa? Pues aquí vengo yo a desmentirlo. Y para prueba un botón. Escuchen que temarren. Ya; el videoclip es raruno, y la letra cruda a más no poder, pero ¿Qué esperáis de estos muchachos? ¿Pareados modo Camela? No, hijo, no que diría Ozores. Como ejemplo estos versos; Mi sexo me llama traidor/ Soy la pesadilla de todos los padres/ Hombre contra hombre/ Mi piel pertenece a los caballeros. Mano cornuta arriba y que no decaiga la fiesta.

HOMOPHOBIA de Chumbawanba:

Probablemente estamos ante la banda pop más radical y anarquista de la historia. Y aunque todo el mundo cree que sólo son el “Tubthumping”, nanay de la China. Aquí esta cruda, triste y sangrienta composición donde narran la historia de un homosexual golpeado hasta casi la muerte por unos bastardos. Todo ello al ritmo de una balada balcánica. ¿No me digan que no me he pegado curre buscando himnos? ¡Ah, me creía!

SCREAMING FOR VENGEANCE de Judas Priest:

Rob Halford salió del armario en el 98, pero aun cuando estaba dentro su personalidad ya era arrolladora para la comunidad gay. No olvidemos que fue el precursor del salto de lo sado a los grandes escenarios. Por eso los he incluido. Por eso y porque este tema trata sobre la asfixia del armario y la homofobia, así, en general.

OBSESSION de Army of Lovers.

Como de Suecia tenemos a la banda gayer por antonomasia –los Abba- me he ido a esas tierras, pero buscando un treasure pleasure. Esta banda, tan noventera, tan discomusic y petardona, tuvieron varios hits allende los 90. Vestían new romantic, tirando a grunge, y su single más conocido fue “Crucified”. Pero en mi búsqueda de hilar fino, he elegido este porque habla de una obsesión amorosa sin límites ni sexo. ¡OJO, ES DE LOS 90!. Y os recuerdo que hasta finales de 1989 la OMS no quitó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Poca broma que diría el anuncio de Javier Cámara.

ANTI-HOMOPHOBE de Brutal Truth

Death metal con rabia trash. Hablamos de unos chorbos que se consideran antifascistas totales. Eso sí, abiertamente heterosexuales, pero más a su favor; la lucha por la total normalización del colectivo viene porque se les apoyo desde todos los flancos. Este grito de rabia podría resumirse como que la homofobia es una manifestación de ira reprimida y un grito que lanza el gay frustrado. Chúpate esa, VOX.

SHUT UP (AND SLEEP WITH ME) de Sin with Sebastian –

Si aquí pongo; Cállate y duerme conmigo, vamos, ¿por qué no te acuestas conmigo?, seguro que dejas de leer ni lees esto porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero si, en cambio, canto al ritmo de Shut up and sleep with me/ Come on, why don’t you sleep with me de seguro que empiezas a mover los hombres y hasta haces de soprano baratilla cuando llega el estribillo. Eso es así. Detrás el cantante alemán Sebastian Roth, ¿A qué mola? ¿Quién dijo miedo? ¡VIVA EL EURODANCE PETARDOOOOO!

ANIMAL NITRATE de Suede:

Y para terminar, para poner la guinda, el acabose de los acabose; un trallazo como la copa de un pino. Lo siento por Freddy, por la Gaynor, Abba y los Pet Shop Boys y un variado etcétera, pero para mí es EL HIMNO. La razón; una letra crítica y feroz contra el costumbrismo ortodoxo donde impera la homofobia más stronger. Este canto a la libertad no heterosexual, a la inevitable naturaleza de la atracción por el mismo y al glam de los 90 debería sonar en todas las fiestas del Orgullo. Eso sí, no intentes imitar los gestos y movimientos porque, de no llamarte Bret Anderson, no te saldrán en la vida. Never.