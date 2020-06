Arca estrena vídeo para ‘Mequetrefe’

Arca ha estrenado el video musical de “Mequetrefe”, concebido, producido y dirigido por Carlos Sáez, Arca y Kynan Puru Watt durante el período de cuarentena global. El video llega junto con la publicación del nuevo álbum de Arca, KiCk i (nuestra reseña aquí), que ya se encuentra disponible digitalmente a través de XL Recordings, y que tendrá su edición física el próximo 17 de Julio. En los días previos al lanzamiento de KiCk i, Arca compartió dos singles: “Mequetrefe” y “KLK” este último con la colaboración de Rosalía.

Producido y grabado por Arca, KiCk i define una nueva era de armonía múltiple para la artista, cantante, DJ, intérprete y compositora de música experimental venezolana. Con apariciones de Björk, Rosalía, Shygirl y SOPHIE, esta es la primera vez que Arca ha invitado a colaboradores a su mundo, antes había prestado su sonido a algunos de los artistas más vanguardistas de la última década.

KiCk i es una celebración no sólo de la alegría que Arca ha sido capaz de encontrar en su vida, sino del a veces arduo viaje que le llevó a encontrarla. Sus luchas por reconciliar su herencia venezolana y su identidad trans latina emergen como el reggaetón y el pop en español. Pero KiCk i no es sólo un disco de pop, o un disco experimental, o incluso simplemente una mezcla entre los dos, sino más bien todos ellos a la vez- y mucho más. Dependiendo de dónde caiga la aguja, se encontrará chicle, ruido fuerte, psicodelia electrónica, baladas, petardos, risas, lágrimas, pasión y expresiones de fe – sonidos e ideas que no se mezclan simplemente, sino que coexisten simultáneamente en una superposición cuántica hecha posible dentro de los mundos sónicos que Arca construye en su música.

“No quiero estar atada a un género”, explica. “No quiero que me etiqueten como una sola cosa”. Donde está ahora, ser no-binario no termina con su identidad de género. Se ha convertido en una mentalidad en la que ninguna cosa tiene que ser sólo una cosa, donde múltiples significados, múltiples realidades pueden coexistir en un equilibrio superpuesto. En este espacio entre estados, donde una cosa es la otra, Arca ha descubierto un vasto campo de poder creativo sin explotar. KiCk i es el sonido de su conexión.