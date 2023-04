Las mejores canciones de The Mission, que nos visitan

The Mission, una de las más populares bandas del afterpunk británico ochentero están de visita en nuestro país, y nos ha parecido una buena ocasión para hacer un recorrido por su historia y algunos de sus mejores temas.

Han pasado cerca de 40 años desde que se produjo la escisión en los entonces en boga The Sisters Of Mercy, donde militaban el guitarrista (y posteriormente también cantante) Wayne Hussey y el bajista Craig Adams, que se unieron al también guitarra Simon Hinkler y el batería Mick Brown para dejar tirado a Andrew Eldritch, quien aún lanzaría dos álbumes más para seguir sacándoles rendimiento hasta nuestros días.

The Mission se unía a la generación de bandas británicas consideradas como góticas o siniestras, cohabitando con Siouxsie & The Banshees, The Cure, The Chameleons, los ex Bauhaus Love & Rockets y otros. Su primer single, «Serpent’s Kiss», fue un éxito de ventas en las listas independientes lo que les dio un empujón considerable.

Antes de firmar con de Phonogram Records para lanzar su debut, editaron varios EPs cuyas canciones terminarían saliendo a la luz en el recopilatorio First Chapter (1987).

En otoño de 1986 llegaría su primer álbum, Gods Own Medicine, que se abría con una de sus grandes canciones, “Wasteland”, single que llegó al número 11 de las listas británicas.

Su primer disco fue bien recibido en Gran Bretaña (disco de oro) y en EEUU, donde fueron bautizados como The Mission UK, para no ser confundidos con la banda norteamericana deR&B. Ellos no solo triunfaban en la escena más oscura, pues sus canciones y su convincente directo hizo que pronto conquistaran a seguidores de lo más variado.

En 1988 publicarían Children, su nuevo trabajo, que alcanzó el número 2 en las listas de su país y contó con la producción de John-Paul Jones de Led Zeppelin, consiguiendo la quizá mejor obra de su carrera.

Su popularidad continuaba en línea ascendente (fueron una de las obvias inspiraciones de nuestros Héroes del Silencio) y sus giras internacionales cada vez eran más concurridas.

1990 fue el momento en el que alcanzaros mayores cotas de popularidad en todo el mundo gracias a la publicación de Carved In Sand y el lanzamiento de singles como “Butterfly On a Wheel”, «Into The Blue» o «Deliverance». Llenaron Wembley, actuaron en Reading y comenzaron a ser comparados con U2 dada su épica, su solvencia sobre el escenario y la manera de congregar a las masas.

Nueve meses más tarde lanzaban Grains of Sand (1990), con canciones grabadas en las mismas sesiones que el anterior, e incluyendo además versiones de temas de The Kinks (“Mr Pleasant”) y John Lennon (“Love”).

1992 no fue un buen año para The Mission, quienes con una carrera plenamente consolidada y bebiendo los placeres del éxito, tuvieron un bache del que nunca terminarían de recuperarse. Tras la salida del guitarrista Simon Hinkler primero y meses más tarde de Craig Adams y quizá, influenciados por el sonido de la época (Madchester se apoderaba de todo, un año antes U2 lanzaban Achtung Baby) deciden dejar el rock para probar suerte con los sonidos electrónicos, lo que dio como resultado el decepcionante Masque, del que solo destacamos esa “Like A Child Again” con reminiscencias de los The Cure más poperos.

Desde entonces la banda ha brillado en pequeños fogonazos y no ha vuelto a recuperar la inspiración de sus primeras grabaciones. Salidas y entradas de diferentes miembros y la sensación de estar ante el proyecto personal de Wayne Hussey que no fue capaz de afrontar la década de los 90 con un proyecto definido, quedando en tierra de nadie y ninguneado por el auge del britpop, el grunge, el trip hop y demás movimientos donde no encajaron. The Mission eran un producto de otra época que parecía no interesarle a mucha gente. Por entonces editaron los insulsos Neverland (1995) y Blue (1996), que pasaron más que desapercibidos, poco antes de separarse.

En 2001 volvían con Aura (2001), con el retorno de Craig Adams al bajo y al menos una convincente excusa en forma de canciones de recuperar el crédito perdido. No eran los The Mission de los comienzos, pero sus fieles salían de debajo de las piedras para celebrar su vuelta. En aquél año acompañaron como teloneros a los por entonces exitosos HIM y muchos de los seguidores acudían a los conciertos solo para volver a verles.

El nuevo siglo nos ha traído varios recopilatorios, giras y celebraciones e incluso de despedida (sí, se han despedido un par de veces) o los discos God Is a Bullet (2007) y el álbum de descartes y caras B de aquél, Dum-Dum Bullets (2010). Los más nostálgicos vivieron el regreso de Craig Adams y Simon Hinkler en 2011 primero en una gira por su 25 aniversario y más tarde, para grabar The Brightest Light (2013) con el que intentaron relanzar una carrera que parece difícilmente recuperable.

Uno de sus últimos lanzamientos es una nueva grabación de Grotesque titulada «Inside The Abattoir» realizada en febrero de 2023 por Wayne Hussey para acompañar el lanzamiento de «Grotesque», el sencillo grabado en vivo en Buenos Aires y lanzado por Noissim Records el viernes 24 de marzo

Toma nota de las fechas de The Mission + Sigmund Wilder

25 de abril de 2023 – Barcelona, Razzmatazz 2 – Entradas

26 de abril de 2023 – Madrid, Sala Mon – Entradas

30 de abril de 2023 – Valencia, Repvblicca – Entradas