Talk To Him: Especial 100 Cartas Sonoras. Baile de Almas en una azotea

Este mes llega a Talk to Him el episodio más especial que nunca pudo soñar su creador cuando comenzó con este podcast hace más de 7 años. Se trata de la celebración por todo lo alto de haber llegado a las 100 Cartas Sonoras. Y para esta ocasión tan increíble, Him deja el micrófono para que sean una serie de voces amigas, que forman parte de su vida y guardan relación con el podcast, las que adquieran todo el protagonismo y escriban esta carta. Por la azotea sonora desfilarán una serie de almas explicando lo que es para ellas Talk to Him, su relación con el podcast y, cómo no, con la música. También elegirán las canciones que sonarán en esta fiesta y el porqué. Un homenaje extensible a todas las personas que escuchan esta propuesta tan íntima y de auténtica devoción por la música y todo aquello que nos hace sentir. Gracias por haber convertido este acontecimiento en algo irrepetible e imborrable. El agradecimiento es infinito y nunca morirá.