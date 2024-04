30 años sin Kurt Cobain: sus otras 10 canciones imprescindibles

Tal día como hoy, 5 de abril de 1994, moría Kurt Cobain. Uno de los músicos más lúcidos de su generación, responsable de la eclosión del fenómeno grunge gracias al despegue del inmortal Nevermind (1991) [No te pierdas el especial sobre Nevermind], se quitaba la vida con tan solo 27 años.

El impacto de su desaparición fue devastador. ¿Cómo es posible que un artista tan inspirado, en un momento dulce de su carrera, decidiera terminar con todo de una manera tan abrupta? Nunca lo sabremos. El caso es que su impronta había calado desde antaño. Una buena forma de ahondar en su vida, es echar un vistazo al interesante documental Kurt Cobain: Montage of Heck dirigido por Brett Morgen, un trabajo audiovisual que nos acerca a la personalidad del músico y a los demonios que terminaron por arrastrarle.

El llamado icono de la Generación X vivió unos últimos días tormentosos, un matrimonio tóxico, abuso de sustancias… pero no queremos recordar eso. Nos centraremos en el talento de ese amante de la música de The Beatles, que quedó impactado con el punk de Sex Pistols y que según dejó escrito de su puño y letra flipaba con Pixies, The Breeders, Iggy & The Stooges, David Bowie, R.E.M., Daniel Johnston, Swans y tantos otros.

Su imagen de anti héroe queda diluída con lo que afirmó años después su viuda Coutney Love: “Hay un mito de que Kurt no quería triunfar. Y una mierda. Se dejó la piel para formar la banda adecuada y le encantó quitarle el número 1 a Michael Jackson». Y así fue. Nirvana popularizó el punk, el post-punk y el indie rock como ninguna otra banda hasta la fecha. Si bien su sonido era similar a Black Sabbath su estética era indie rock. Podían sonar salvajes, pero la melodía pop estaba siempre presente y por ello serán recordados. Por eso y por dejar tres discos de estudio que marcaron a una nueva generación de bandas.

Hoy Kurt Cobain tendría 57 años y seguro que en estas tres décadas nos habría regalado un buen número de canciones a la altura de su genialidad. Siempre lamentaremos su ausencia y esa pérdida que se une al maldito club de caídos antes de tiempo, pero nos quedarán sus canciones.

Podríamos seleccionar las más populares, hacer la típica playlist con «Smells Like Teen Spirit», «Come as You Are», «Lithium», «In Bloom», «Heart-Shaped Box», «All Apologies», «About a Girl», «The Man Who Sold the World», «Polly», «Rape Me»… ¿Pero por qué conformarnos con eso?

Seleccionamos diez, pero dejando a un lado las de sobra conocidas y escarbando en esos tesoros que siempre han estado en un segundo plano. Quizá no sean las mejores, o tal vez sí.

Diez canciones (no típicas) para recordar a Kurt Cobain

Sappy

Aneurysm

Blew

Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

Lounge Act

Pennyroyal Tea

Serve The Servants

Token Eastern Song

Stay Away

Negative Trip

Bonus track: Curmudgeon