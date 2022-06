Belle And Sebastian estrenan el single inédito ‘A Bit Of Previous’

Belle And Sebastian sorprenden con la edición de un single inédito, que da título a su último disco, A Bit Of Previous, pero en cambio no está incluido en él.

Un disco que se grabó en Glasgow, la ciudad natal de Belle and Sebastian, cuando los planes de volar a Los Ángeles en la primavera de 2020 se desecharon debido a la pandemia. Dice Stuart Murdoch en las notas del disco: “Lo hicimos juntos, nosotros y la ciudad. Este disco fue la primera grabación de un LP “completo” para B&S en Glasgow desde “Fold Your Hands Child”, en 1999. Fichamos todas las mañanas, tocamos nuestras canciones, escribimos juntos, probamos cosas nuevas, cogimos el proverbial trozo de arcilla y lo lanzamos todos los días”.

Ahora conocemos un tema grabado en las mismas sesiones, “A Bit Of Previous”, que toca el tema de cómo el pasado puede dar una nueva perspectiva a nuestro presente a través de un pop oscuro y melancólico como intencionado y es otra pieza en el rico tapiz de la última era del grupo.

El vídeo, dibujado a mano, ha sido dirigido e ilustrado por Graham Samuels, colaborador de la banda desde hace tiempo, y Henrik Appel, siguiendo un concepto del líder de la banda. “La canción tocaba los temas del karma y la reencarnación”, dice Murdoch. “En el clip, una mujer viaja por su vida ‘viendo’ el karma de la gente. Ve lo que son y en lo que se convertirán. Ve a personas que están bien, que son dioses en esta vida. El hecho de que tengas el terreno más alto no significa que te diviertas más. Los imagina transformados en diferentes formas de vida, incluso en fantasmas andantes. A la inversa, ve a algunos que son indigentes y están solos. Los ve transformarse en personas iluminadas. Por último, se imagina su propio futuro, envuelto en nubes y misterio”.

Escucha ‘A Bit Of Previous’ de Belle And Sebastian