Dave Gahan (Depeche Mode) y Soulsavers versionan a Cat Power

Hace pocos días te hablábamos del nuevo disco que Dave Gahan de Depeche Mode había preparado junto a Soulsavers, el tercero que publican juntos tras The Light The Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2016).

Imposter será un disco versiones de artistas como Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey, Cat Power y Mark Lanegan radicalmente personal, donde el impostor no solamente reconoce el trabajo de sus mayores, sino que re-significa algunas de las canciones que han marcado su vida.

Un trabajo que se publicará el próximo 12 de noviembre y del que ya podemos escuchar su primer adelanto, “Metal Heart”, la bonita canción que Cat Power incluyera en su disco Moon Pix (1998) y que ahora Dave Gahan lleva a su personal terreno con la ayuda de Soulsavers.

Escucha ‘Metal Heart’ de Dave Gahan & Soulsavers