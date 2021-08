The Parrots estrenan ‘Lo Dejaría Todo’

The Parrots desvelan el tercer adelanto de lo que será su nuevo disco, Dos, a la venta el próximo 29 de octubre a través de Heavenly Recordings. Un trabajo producido por Tom Furse (teclista de The Horrors) y mezclado por Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples), que como indica su hoja de promo será una sorpresa pues nos mostrará a la banda bailando con soltura entre el garaje sin complejos y el disco-rock más arty y refinado.

Tras la genial “Maldito” —una colaboración con C. Tangana— y de “You Work All Day” estrenan hoy “Lo Dejaría Todo”, de la que comentan: “Lo Dejaría Todo es una canción sobre la nostalgia: cuando de repente sientes que te falta una parte de ti y darías cualquier cosa por poder cambiarlo. Pero esta vida se basa en elecciones, así que toca aprender y ser consciente de que tu yo del pasado no es la misma persona que eres hoy”.

Sobre el vídeo, el director Martin Rietti comenta: “Lo que el viento se llevó, The Dreamers, El club de la lucha, Bande à part… esta no será la primera ni la última historia sobre un triángulo amoroso, pero probablemente sea la primera en la que se ven involucrados los empleados de la mudanza… Gracias a los Parrots por dejarme poner imagen a su hermosa canción, y gracias a Macarena García por su increíble actuación.”

Escucha ‘Lo Dejaría Todo’ de The Parrots

Próximos conciertos de The Parrots

10.09.21 – Upload – Barcelona

25.01.22 – Elsewhere – Margate, UK

26.01.22 – The Joiners – Southampton, UK

27.01.22 – The Louisiana – Bristol, UK

28.01.22 – Moth Club – London, UK

29.01.22 – Esquires – Bedford, UK

30.01.22 – Hare & Hounds – Birmingham, UK

31.01.22 – Yes (Pink Room) – Manchester, UK

01.02.22 – Broadcast – Glasgow, UK

02.02.22 – Belgrave Music Hall – Leeds, UK

04.02.22 – Latest Music Bar – Brighton, UK