ABBA – Voyage (Polar Music International / Universal)

Podríamos hablar de que los milagros existen. ABBA después de cuarenta años fuera de juego anunciaron a lo grande, a principios de septiembre, que volvían a publicar material inédito. Este regreso se anunció por redes sociales mostrando la foto de portada del disco: una preciosa instantánea muy sci-fi que muestra los destellos solares de un nuevo advenimiento para la historia. mesianismo en la época de los “ABBAtares” y la realidad virtual.

La historia se acababa con The Visitors (1981) un álbum que significaba un adiós a una carrera triunfal repleta de éxitos incontestables. ABBA son una leyenda, una banda siempre en busca de la melodía perfecta, la melodía atemporal cuya potencialidad a recorrido transversalmente a todas las generaciones. Y lo queda.

¿Qué representan ABBA en estos momentos? ¿Son un mero producto de ingeniosos gestores de marketing? ¿Son el último reducto para que la nostalgia nos acabe aniquilando para siempre? Muchas preguntas revolotean en el aire, pero Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus están de vuelta, no sé si de carne y hueso, pero sí como una versión digital de ellos mismos (no hologramas, por dios, ¡qué mal gusto!), y han anunciado conciertos para el año que viene. Andersson dejó constancia en Twitter del estado anímico de la banda: “We’re truly sailing in uncharted waters. With the help of our younger selves, we travel into the future.” El futuro es simulacro, normativización y regulación de los cuerpos. ABBA son, en aras del neoliberalismo, meros fantasmas cuyos cuerpos ya son espectros que solo podremos recordar en postales en blanco y negro, o en fotos robóticas en el interior de este disco.

Vayamos a lo estrictamente musical. Voyage (Universal, 2021) a parte de un ejercicio impúdico de nostalgia, es un disco que contiene canciones de belleza otoñal, demodé y kitsch, de sonido grandilocuente gracias a la sabiduría en la producción de Andersson, y que continúa fiel a la estética de una alianza imbatible.

Ellos lo saben, y cuando quieren pueden ser – y son, huelga decirlo- una máquina de fabricar hits potenciales aun cuando en la actualidad no sabemos que pretenden ser: los adelantos a la publicación del disco, “I Still Have Faith In You” (maravillosa balada con arreglos opulentos de la Stockholm Concert Orchestra), y Don’t Shut Me Down (ritmos disco en la estela de “Dancing Queen”) son pura melaza para los oídos. La incursión en otras sonoridades, en este caso de raíz celta, en “When You Danced With Me” se salda con un sabor agridulce: arreglos bastante atropellados, pero voces estupendas como siempre.

El arte en la balada es un hecho irrefutable en el haber del combo noruego, pero esta “Little Things” (¡una canción de navidad!) es para sonrojarse, darle al mute, e ir corriendo a ponerse un disco de Greatest Hits, pero “I Can Be That Woman” es pura ambrosía, aunque Björn Ulvaeus y Benny Andersson no entrarán en el panteón de los activistas feministas.

La fuerza glam de “Just A Notion” es infalible y alegra al más pintado, “Keep An Eye On Dan” apuestan por los sonidos más sintetizados y narran, en forma de monologo, el infortunio de un divorcio reencontrándonos con el pathos sonoro que va del “The Visitors al “Voulez-Vous”. “Bumblebee” es un intento fallido de manifiesto ecologista, “No Doubt About It” inyecta adrenalina en vena con arreglos un tanto desconcertantes, y para el final se guardan un as en la manga: fragmentos del Lago de los cisnes de Tchaikovsky y una letra que versa sobre la fútil tarea de escribir canciones que serán recordadas. Un acto de modestia para un comeback que es precisamente la antítesis.

Escucha ABBA – Voyage (Universal)