ABBA están de vuelta, escucha dos nuevas canciones

Tras años de especulaciones ABBA regresan por fin con nu nuevo trabajo. Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid volverán el próximo 5 de noviembre con un álbum que llevará por título Voyage y que han grabado en el estudio de Benny Riksmixningsverket en Estocolmo.

Junto con la noticia del disco han llegado dos nuevas canciones, ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’ y el anuncio de un evento especial, llamado Voyager en el que los miembros de ABBA estarán tocando digitalmente con una banda en directo de 10 miembros, en un recinto especialmente construido en Londres. Sus versiones digitales se han creado después de semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y actuaciones con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, en lo que es la primera incursión de la compañía en la música.

ABBA Voyage se inaugurará el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth en Londres. La reserva de entradas puede hacerse en abbavoyage.com.

Escucha ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’ de ABBA