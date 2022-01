Adele estrena el vídeo de ‘Oh my god’

Adele publicaba a finales del pasado año su nuevo disco, 30 (Sony Music), uno de lo más destacados de 2021 en nuestra revista. Producido con Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo y Ludwig Göransson, según la propia artista “Este disco ha supuesto tres años de trabajo, en los que he aprendido muchas cosas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también he descubierto cosas nuevas, inesperadas. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me he sentido más tranquila y plena que ahora (…). A lo que añade (…) Tras el dolor, he reconstruido mi casa y mi corazón con mucho esfuerzo… y este nuevo álbum lo narra (…)”.

Ahora llega el segundo sencillo del disco, “Oh my god” que viene acompañado de su videoclip. Dirigido por Sam Brown (con quien ya hizo ‘Rolling in the deep’), el clip captura a la perfección el sentimiento de ‘Oh my god’, una de las canciones más emocionantes de ’30’. En un legítimo arrebato de orgullo, Adele no está dispuesta a justificarse por ser feliz… y así lo expresan algunos de sus versos –I know that it’s wrong, but I want to have fun. I don’t have to explain myself to you (…).

Disfruta el vídeo de ‘Oh my god’ de Adele

Consolidada como todo un icono de la música popular contemporánea, con más de 60 millones de álbumes vendidos a sus espaldas y tras batir recientemente el record a la canción más escuchada durante un día en Spotify (con Easy on me), Adele es la primera mujer en conseguir 3 singles simultáneos en el Top 10 de Billboard, además de 2 álbumes y 2 singles en el Top 5. La artista británica es también la primera -junto con Beyoncé- en ganar 6 Grammy en una sola noche (del total de 15 que posee).