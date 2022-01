La angelina Eve Adams -también la encontrarán firmando con su alias Scout– autoeditó este trabajo el año pasado, pero no es hasta ahora que una discográfica decide darle forma física. Bien merece la pena.

Un álbum que encuentra su leitmotiv en la imaginería que puede hallarse en fantasear en que uno se combierte en un ave, en este caso en un ave de metal en referencia a los aviones. Alusiones a estados en duermevela, como en un estado de ingravidez, que transitan en unos pentagramas de ensueño cinético y estética noir.

El disco fue grabado entre Los Angeles, Toronto y Vancouver, por lo que este carácter fronterizo se impregna en los surcos de unas melodías que están preñadas de dulzura y de nebulososas nocturnas. Anhelos y desvelos oteados a miles de metros y en picado.

Metal Bird (Basin Rock, 2022) está repleto de arpegios de guitarra creando nanas que se oyen en el porche tras los últimos rayos de sol («Blues Look The Same), la quietud casi fantasmal se apodera del ambiente («Butterflies») a la manera de los Mazzy Star, mientras que en “The Dying Light” Adams se consagra como una poderosa sacerdotisa del pop de contornos góticos.

La orquestación hace acto de presencia en “You’re Not Wrong” en un guiño al noir americano y al jazz, el piano hace levitar la hermosa balada de amores imposibles de título ophüliano, “La Ronde”, y “Prisoner” es dreampop que encajaría en la perfecta ecuación Badalamenti-Cruise.

Escucha Eve Adams – Metal Bird (Basin Rock)