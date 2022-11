Interpol anuncian amplia gira española para febrero

El pasado verano se publicaba el nuevo disco de Interpol, The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!). Un trabajo que ha contado con la producción del venerado Flood, quien dejado a un lado la crudeza de su antecesor, ayuda a que esa fusión de su lenguaje cinematográfico de tonos en blanco y negro, y alguna que otra sacudida, consigan los matices suficientes para hacer del disco un notable regreso que a lo largo de los once cortes que contiene, pasa por diferentes estados.

Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida.

Lo estuvieron presentando en Primavera Sound, ahora es turno de llevar su directo a salas con fechas ya disponibles para el próximo mes de febrero. El 20 de febrero actuarán en La Riviera de Madrid y el 23 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona, dos conciertos organizados por Primavera Sound dentro de un tour que también les llevará a Donosti (14 de febrero, Teatro Victoria Eugenia), Santiago de Compostela (15 de febrero, Sala Capitol), Santander (19 de febrero, Escenario Santander), Murcia (24 de febrero, Sala Mamba) y Málaga (25 de febrero, Paris 15).

Toma nota de las fechas de Interpol en España

14 DE FEBRERO – DONOSTI (TEATRO VICTORIA EUGENIA)

15 DE FEBRERO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (SALA CAPITOL)

19 DE FEBRERO – SANTANDER (ESCENARIO SANTANDER)

20 DE FEBRERO – MADRID (LA RIVIERA)

23 DE FEBRERO – BARCELONA (RAZZMATAZZ)

24 DE FEBRERO – MURCIA (SALA MAMBA)

25 DE FEBRERO – MÁLAGA (PARÍS 15)

Entradas a la venta en DICE a partir del viernes 18 a las 10:00 a un precio de 40 € más gastos de distribución.