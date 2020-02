Agotadas las entradas para el concierto de Foo Fighters en Valencia

Foo Fighters, que el próximo 19 de junio celebrarán sus 25 años de carrera en el espectacular recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, han agotado en tan solo un día las 20.000 localidades de un concierto que se prevé histórico para la ciudad.

En esa noche tan esperada, que será la única parada de Foo Fighters en España, la banda liderada por Dave Grohl repasará los grandes éxitos de su carrera, unos himnos como Everlong, The Pretender o The Best Of You que han calado en lo más profundo de diferentes generaciones. Además, se encargarán de inaugurar el evento la joven promesa británica Yungblud y el proyecto lo-fi Honeyblood.

Con 9 álbumes de estudio en el mercado, más de 27 millones de copias vendidas, innumerables premios de primera categoría (Grammys, Brit Awards, NME Awards…) e inmensos recintos agotados por el mundo entero Foo Fighters son, a día de hoy, uno de los nombres más poderosos del rock moderno. Porque hablar de uno de sus shows es hablar de uno de los mejores directos a nivel planetario de la que es considerada la última gran banda de rock americana de estadios.