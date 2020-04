Alfie Templeman: El sonido de las nuevas generaciones

Juventud, descaro y actitud. Esta sería la mejor forma de definir al músico británico Alfie Templeman. Con tan solo diecisiete años nos ha demostrado que la música no debería entender de edades. Un multi-instrumentista que, a base de riffs pegadizos y canciones coloridas, se ha convertido en una de las grandes promesas de la escena inglesa. Sin miedo a fracasar, pero con bastante cautela al triunfar.

Nos encontramos ante una apuesta de futuro que podremos disfrutar en nuestros días. Un artista que para poder mostrar sus directos todavía necesita el permiso paterno, y, aun así, es capaz de superar las fronteras generacionales. Y es que lo más sorprendente es la evolución musical presente en sus canciones.

Su primer sencillo titulado “Orange Juice” es un estallido de pop hedonista. Su primer ep titulado Like Animal, publicado a finales del 2018 y producido en su propia habitación, nos muestra un intenso debate en torno a los anhelos de la juventud y la incertidumbre adolescente. Esa riqueza lírica se complementa con la búsqueda de estilos musicales representativos. Desde un Bedroom pop presente en “Pink Lemonade” a un alegre pop psicodélico en la canción que da nombre al Ep. A mediados del 2019 publicó su segundo Ep, Don´t Go Wasting Time, un trabajo excepcional donde va puliendo su sonido. Un ejemplo perfecto serían las canciones “Who I am” o “Used to love”; donde muestra un estilo muy influenciado por el R&B, el neo funk, reminiscencias sonoras muy similares a las que nos presentan The Kooks y los ambientes sintéticos de artistas como Gus Daperton o Yellow Days.

Estamos ante un momento de esplendor de una juventud con ganas de cambio y Alfie Templeman es uno de los nombres destacados. Como el mismo comentó en una entrevista en la revista NME: “Somos una generación joven, estamos tratando de marcar una diferencia. Algo necesita cambiar. Billie Eilish, Greta Thungberg, todos estos jóvenes nos unimos para demostrar que la edad no importa cuando se trata de hacer lo correcto”.

