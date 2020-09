Alicia Keys adelanta la canción ‘Love Looks Better’

La estrella internacional de la música, Alicia Keys, lanzó el pasado jueves su nuevo single “Love Looks Better”, incluido en su esperado séptimo álbum de estudio ALICIA que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre. La canción —llena de fuerza y energía, apasionada y abiertamente vulnerable— es lo nuevo de Keys, que acaba de ser coronada como la artista de R&B que más discos de la RIAA ha recibido en el siglo XXI. La canción fue co-escrita y co-producida por Keys junto al líder y creador de hits de OneRepublic, Ryan Tedder. “Love Looks Better” ya está disponible en todas las plataformas.

Keys estrenó este nuevo single en una actuación espectacular durante la emisión del comienzo de la NFL 2020, tras el anuncio de un fondo de mil millones de dólares de la liga de la NFL para apoyar a las empresas y comunidades negras. Puedes ver la actuación aquí. A principios de la semana pasada, la artista reflexionaba sobre su participación en el evento en una carta contundente, compartida con Billboard, en la que habla de avanzar y usar su plataforma para generar conversación y cambio.

“¡Esta canción tiene tanta energía! Realmente habla de lo ocupados que estamos, de lo rápido que nos acostumbramos a movernos, y ahora nos damos cuenta de que mi amor se ve mejor en ti. Es hora de estar presentes el uno para el otro. Es algo que todos podemos entender en la actualidad. Es la energía perfecta de cara al lanzamiento de mi nuevo álbum ALICIA”, dijo Keys. “Es una melodía sigilosa ;-). Se te quedará en la cabeza dando vueltas y no podrás dejar de cantar ‘¿Podemos tocarnos por un segundo / Ser nosotros por un segundo / No importa lo que te dé / Mi amor se ve mejor en ti’”.

A lo largo del año, Keys no ha dejado regalar adelantos de ALICIA a los fans, el álbum más personal hasta la fecha de la artista ganadora de 15 premios Grammy. El mes pasado publicó “So Done“, una colaboración de R&B suave y catártica con Khalid, que fue recibida con elogios de la crítica; iHeart lo llamó “Un himno caído del cielo para los tiempos que corren, si es que alguna vez hubo uno“. La canción llegó tras el gran éxito de Keys, “Underdog“, que se lanzó a principios de este año, convirtiéndose instantáneamente en la canción más añadida en la radio Top 40. Keys interpretó la canción —que obtuvo nominaciones a los MTV VMA —durante la ceremonia de los Grammy de este año que ella misma presentó. A fines de 2019, Keys ofreció a los fans el primer adelanto de ALICIA y publicó “Show Me Love” con Miguel. La canción le valió su undécimo número 1 en la lista Adult R&B Songs airplay de Billboard. El álbum, que mostrará las múltiples facetas de Alicia en este momento actual del viaje de su vida, también está precedido por otras tres pistas magistrales: “Time Machine“, un himno supersónico para bailar que habla sobre la libertad que llega cuando sueltas las cosas; “Good Job”, una poderosa balada que elogia a los héroes anónimos y a los trabajadores en primera línea, que se estrenó en abril durante un evento mundial especial sobre COVID-19 en CNN; y la emotiva “Perfect Way To Die“, que Keys dedica a las vidas negras inocentes que se pierden debido a la brutalidad policial. El álbum ALICIA saldrá a la venta este viernes 18 de septiembre y ya está disponible para reserva.