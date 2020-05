Alison Mosshart (The Kills) publica nueva canción en solitario

Alison Mosshart (The Kills, The Dead Weather), comparte su segunda canción en solitario “It Ain’t Water”, y revela detalles del próximo lanzamiento de 7 pulgadas en Domino Records. El lanzamiento de vinilo combina esta nueva y extraordinaria canción con el sencillo digital “Rise”, lanzado anteriormente y grabado para para la serie de Facebookwatch Sacred Lies.

Escrito a finales del año pasado, “It Ain’t Water” fue grabado con Alain Johannes (Queens of the Stone Age, PJ Harvey). Alison Mosshart había estado sentada en la pista durante bastante tiempo, y cada vez que la cantante se encontraba luchando contra un bloqueo del escritor, tomaba su guitarra y la cantaba.

Alison dice esto sobre trabajar con Alain Johannes: “Trabajar con Alain en ‘It Ain’t Water’ fue una maravilla. Es un talento y una persona tan amable. Su mente está abierta de par en par. Comprende y ve la belleza en la imperfección, en los momentos mágicos, accidentes, el material humano conmovedor y el espíritu sobrehumano difícil de explicar que hace que una canción sea genial. Trabajar con él fue un honor, y también, maldita sea, puede tocar cualquier instrumento como un campeón … como si hubiera inventado el instrumento él mismo. Alain Johannes es música “.

Feroz y ardiente, un iniciador de fuego sin sentido, Alison Mosshart no es ajena a correr riesgos. Mejor conocida como la mitad del aclamado dúo The Kills, cuando no está a la luz de la luna como Baby Ruthless, la retorcida cantante principal del cuarteto de blues-punk The Dead Weather, Mosshart es una fuerza que siempre se mueve. A lo largo de los años, ha colaborado con todos, desde su compañero de banda de Dead Weather Jack White hasta los Arctic Monkeys, Primal Scream, Gang Of Four, Cage The Elephant, Foo Fighters, James Williamson y Mini Mansions.