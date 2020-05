Talk To Him: Especial Nu Metal

Este mes la azotea de sonora de Talk to Him dedica su episodio a un género que ha creado tantos enfervorecidos fans como detractores, el Nu Metal. De la mano de Him, iremos hasta sus orígenes, repasando los discos y bandas más potentes, algunas de ellas capaces de traspasar con su personalidad y genio esta y cualquier otra etiqueta. Como siempre, la perspectiva será del todo personal, intentando aportar la visión más heterogénea e inclusiva del término. No habrá tiempo para detenerse en los grupos más irritantes y prescindibles, sólo una selección de canciones brutal e incontestable, pura energía para desatar cualquier sensación que llevéis dentro.