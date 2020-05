Laraaji anuncia disco para el mes de julio

Laraaji anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum Sun Piano, el cuál verá la luz el 17 de julio a través de All Saints Records y Warp Records . Junto al anuncio, Laraaji ha publicado el primer adelanto, “Temple Of New Light”.

Con Sun Piano, Laraaji cumple su deseo vital de regresar a su primer instrumento, el mismo que aprendió mientras crecía en Nueva Jersey durante la década de los 50. Las elegantes canciones que conforman el disco, tienen suficiente personalidad y luz interior como para ser perfectamente identificables dentro del universo musical de Laraaji. Sun Piano ha sido grabado en una iglesia de Brooklyn bajo la producción de Jeff Zeigler (Kurt Vile, The War On Drugs, Mary Lattimore).

Este lanzamiento supone el último paso en una especie de renacimiento profesional tardío que ha vivido el músico y místico de Nueva York. Se presentó al mundo por primera vez a finales de la década de los 70 con su participación en la legendario producción Ambient de Brian Eno, Ambient 3: Day Of Radiance. En los últimos años, su música ha sido redescubierta por una nueva generación de fans a través de reediciones a cargo de Numero Group, Light In The Attic y Leaving Records; además de por sus conciertos por todo el mundo compartiendo escenario con Solange o Jonathan Wilson, y colaborando con músicos underground como Dallas Acid y Sun Araw. Todo ello, acompañado de sus apariciones en distintos medios comentando, por ejemplo, su amor por la ropa naranja en Vogue o demostrando los beneficios de la música transcendental en la cadena de radio BBC4.

Sun Piano abre un nuevo capítulo en la historia musical de Laraaji; ambos completando un círculo que comenzó en su infancia y revelando un lado completamente nuevo de su sonido a los oyentes de toda la vida, así como demostrando un lado diferente de sus logros instrumentales y su habilidad innata hacia la composición.

Este nuevo álbum es la primera parte de una trilogía de títulos (Dos LPs y un EP) que fueron grabados en la misma sesión y que verán la luz a lo largo de este 2020.