Amaia y Alizzz se unen en la infalible ‘El encuentro’

A mediados del pasado mes Alizzz daba un paso al frente y presentaba “Todo me sabe a poco”, una canción que nos introducía en su nueva andadura artística en la que aúna las facetas de productor, escritor y vocalista y el protagonismo se centra únicamente en sí mismo. Artífice de un buen puñado de las canciones más representativas de la nueva ola pop de nuestro país de los últimos años, Cristian Quirante presenta ahora “El encuentro”, segundo tema de este proyecto y en el que cuenta con una colaboración de lujo: Amaia.



“Con Amaia decidimos hacer una canción sobre un momento, sin explicar demasiado nada y dejando abiertas las posibilidades”, explica Alizzz sobre cómo surgió la colaboración. “Los dos habíamos vivido algo similar, un encuentro fortuito con alguien con el que has tenido algo importante, pero que no ves desde hace mucho. Es una situación sugerente donde todo está en el aire y nadie sabe qué puede pasar. En el tema la voz de Amaia suena susurrante pero a la vez poderosa”.



La canción viene acompañada por una pieza audiovisual en la que se desarrolla el encuentro entre ambos y que combina una faceta más desenfrenada y festiva con otras escenas más íntimas entre los protagonistas, además de un final inesperado…



“Para el video queríamos hacer algo que fuera emocionante pero que tuviera crudeza y por eso decidimos trabajar con BRBR (Luis Rojo, Michal Babinec y Nacho A. Villar). Ellos tuvieron la idea de llevar la historia a la ruta del Bakalao, un momento donde España era una vanguardia musical y cultural. Allí se podía contar una historia emocional y romántica que a la vez tuviese un contrapunto más oscuro y macarra. Yo personalmente conecto mucho con esa época por la música, la dark wave, el EBM, el indie de finales de los 80, etc. Y también en la manera de vivir la fiesta, como algo central en la vida de uno y una expresión cultural importante”.



“Desde que Alizzz me enseñó la primera idea de esta canción me emocioné y quise colaborar con él. Me encanta cómo suena la mezcla entre lo orgánico y lo electrónico, y sobretodo que pueda bailarse, porque hasta ahora no había hecho nada en esa dirección” Amaia sobre “El encuentro”.