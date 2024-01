Estreno nuevo single Drum & Lace, «Solstice»

Te invito a tratar de reescuchar algunos de los artistas cuya música se publicó alrededor del cambio de siglo practicando electrónica indie alrededor del sello Morr Music y semejantes.

Con: ISAN, Mira Calix, Lali Puna, Ms. John Soda, Dntel, Múm, Leila, Mouse On Mars, Four Tet, Tied & Tickled Trio, Tujiko Noriko, Fizzarum, Boards Of Canada y Figurine