Sharon Van Etten cuenta con Angel Olsen en su versión de ‘Femme Fatale’

El próximo 24 de septiembre llega un nuevo tributo a los norteamericanos a través del sello Verve. I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, incluye la participación de artistas como Michael Stipe, Iggy Pop, St. Vincent, Kurt Vile and the Violators, Courtney Barnett, Matt Berninger de The National, Sharon Van Etten, Angel Olsen, Thurston Moore, Bobby Gillespie, Fontaines D.C., entre otros, que versionarán cada una de sus canciones. A esto se le suma un documental que lanzará Apple TV.

Tras las versiones de Kurt Vile & the Violators, Matt Berninger y Courtney Barnett, Sharon Van Etten versiona la canción de “Femme Fatale” con la colaboración vocal de Angel Olsen.

El lanzamiento de 1967 The Velvet Underground & Nico, el álbum debut de Velvet Underground con su icónica portada diseñada por Andy Warhol, fue un acontecimiento clave que dio inicio a un proceso de estética que continúa hasta el día de hoy. El disco, por sí solo, redefinió los límites de lo que el rock & roll podía lograr y expresar, inventando la noción misma del rock alternativo y sentando las bases para el punk, el grunge y todos los movimientos undergrounds a seguir.

Escucha ‘Femme Fatale’ de Sharon Van Etten ft Angel Olsen