Alvvays – Blue Rev (Celsius Girls / [PIAS])

La carrera de los canadienses Alvvays está siendo meteórica. Si ya dejaron clara su portentosa habilidad para enhebrar canciones de estribillos bubblegum, ahora dan un golpe en la mesa y entregan el elepé de madurez por excelencia, es que les redimirá -o casi- de cualquier crítica. Y es que a este grupo solo se le puede amar, aunque sea por versos como este: “You’ll be there in the rain glowing like the first night/Trying to explain/That when you walk away it’s gonna be for good/You were my Tom Verlaine,” en un guiño a otro frontman que ellos adoran en el tema “Tom Verlaine”.

Este trabajo es apostar a caballo ganador. Blue Rev (Polyvinyl, 2022) supera en matices y poderío a sus dos anteriores discos -grandes trabajos también-, y esta vez nada falta ni sobra en este precioso cancionero de pop con guiños al shoegaze y al jangle pop. Tanto esfuerzo por parte de la banda -cinco años tras Antisocialities– por sacar adelante el disco (confinamiento pandémico y deserciones en la banda), ha tenido su premio gordo.

Los temas tienen una fuerza y Molly Rankin los canta con tanta vehemencia que es imposible resistirse a ellos, y gran parte de la culpa de que tenga estos pilares tan solidos sea la producción de Shawn Everett (ha trabajado entre otros con Kacey Musgraves y The War On Drugs) que ha entendido a la perfección cómo canalizar tanta urgencia juvenil.

Abrir un disco con “Pharmacist” es gloria: dos minutos en forma de vendaval parasitario que bien podrían haber escrito Lush o Ride. Tras este dulce le sigue un “Easy On Your Own?” que puede ser que se haya perdido entre los surcos de Darklands, y si ya no te tienen el corazón ganado falta que uno escuche los acordes a lo The Smiths de “Pressed”, los experimentos afrancesados en “Very Online Guy”, el magno jangle pop panorámico de “Velveteen”, o la saturación de los primeros The Strokes en “Pomeranian Spinster”. Uno de los grandes discos del año.

Escucha Alvvays – Blue Rev