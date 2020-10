Nada Surf estrena vídeo y comparte nuevo single

A principios de este 2020, Nada Surf nos regalaba Never Not Together, el noveno álbum de su constante y firme carrera donde mostraban, una vez más y con la exquisitez a la que nos tienen acostumbrados, su visión humanista del mundo que nos rodea.

Un aclamado trabajo de nueve canciones que llegaba como agua de mayo tras cuatro años de silencio discográfico, y donde encontramos canciones sublimes como ‘Something I Should Do’, ‘So Much Love’ o ‘Just Wait’. Y es precisamente para esta última, una de las más delicadas del álbum, para la que ahora estrenan un impresionante vídeo dirigido por Mark Pellington.

Una colaboración ambiciosa y evocadora con el galardonado cineasta —que ha trabajado con Pearl Jam o U2—, donde nos deslumbran con una película musical de 10 minutos que plasma a la perfección el espíritu del tema: consuelo, paciencia y calma en tiempos de incertidumbre.

Compuesto de una magnífica fotografía, el vídeo nos traslada a un escenario psicológico donde la soledad y el silencio se muestran a través de hermosos y misteriosos paisajes urbanos en la noche y durante el atardecer. Todo ello acompañado no solo por la melodía y letra de ‘Just Wait’, sino también por las reflexiones y meditaciones escritas por Peter Caws, padre del vocalista de Nada Surf, recientemente fallecido.

Junto al poderoso vídeo de ‘Just Wait’, la banda ha compartido también un nuevo single: ‘Stories Going ‘Round‘. Un tema inédito que se incluirá en la edición deluxe de “Never Not Together“, que verá la luz el próximo 13 de noviembre.

Grabada el pasado año en los legendarios Rockfield Studios en Monmouthshire (Gales), la canción no es la única sorpresa que podremos encontrar en esta edición de lujo. Junto a ella habrá otros dos temas nunca antes escuchados, así como versiones del éxito “So Much Love” en francés y español.