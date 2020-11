Entrevistamos a Chavales

Y aunque no lo crean, el mundo de la música sigue su devenir y nos trae, de vez en cuando, alguna novedad interesting y algo más por estos derroteros. Siendo sincero no son muchas las cosas que llegan que levanten mi interés. Y no es por snobismo, es una cuestión emotiva y ya está. Hay veces que se editan novedades a bocajarro y todas trallazis y otras, como estos últimos meses, donde el concepto meh ha quedado instalado en el escaparate musical. Menos mal que han llegado estos “chavales” y han animado un poquito el cotarro. Busqué su teléfono, los llamé y les lancé estas preguntas a bocajarro. Y encima ellos respondieron. Chavales, pero muy majos.

“Resucitaríamos a Roy Orbison y nos gustaría colaborar con Kim Petras”

Primera y obligada pregunta, ¿por qué lo de Chavales?

Seguro que suena un poco obvio, pero al ser dos chicos y jóvenes nos encajó al momento ese nombre. Cuando nos hagamos más mayores a ver qué pasa (risas).

¿No hay otro sitio donde colocar ‘Una Foto Que En El Techo’? Tal cual se titula vuestro mini LP?

En muchos sitios, claro que sí, pero el techo es probablemente lo primero que veas al levantarte, de ahí tener la foto de alguien que te importa.

La portada es purito manga y, de hecho, fue lo primero que vi de vosotros en Youtube. Al momento me lancé a ver que eráis y, ciertamente, me parecisteis una formación a tener muy, muy en cuenta. ¿Os gusta mucho la cultura nipona?

La verdad es que sí, aunque últimamente es verdad que no consumimos mucho anime, pero es una temática que nos llama mucho la atención y creímos que podría encajar con las canciones que teníamos preparadas.

En vuestro trabajo he contado estilos y técnicas diferentes; desde lo punk, pasando por el vocoder y hasta reggetonismo ilustrado, ¿Sois tan eclécticos también en la vida real?

Bueno, no sé si mucho pero algo sí, de ahí que intentemos integrar eso en nuestra música probando con diferentes estilos. A veces ocurre por accidente y otras no, pero en general nos gusta probar cosas nuevas.

Tanto las letras como el sonido, aparte de Pet Shop Boys y tal, me recuerdan a Un Pingüino En Mi Ascensor, ¿os molaba lo que hacían José Luis Moro y Mario Gil, que eran quiénes estaban detrás de ese nombre tan raro?

Sí, es un grupo que nos mola y con el que nos han relacionado en algún momento también. La verdad es que es un piropo que nos comparen con ellos aunque sea un poco.

Hablemos de las canciones; Te Propongo me suena un poco al tecno de los 90, casi tributo a viceversa. ¿os gustaba ese sonido o eráis muy chinis?

El sonido nos mola, pero nos ha llegado con el tiempo y un poco más mayores, por nuestros padres etc., porque en esa década no llegábamos a los cinco años aún jaja.

Las Plantas De La Terraza tiene tanto ritmo que se te mete por el cuerpo y hasta un arrítmico como yo puede terminar arrancándose al bailote zorrocotroco, ¿sois mucho de bailar o de los que os quedáis en una esquina esperando arrimar cebolleta?

Somos muchísimo de bailar, alguno más que otro, pero si salimos por ahí a algún club (cuando se podía) solemos darlo todo.

Cuando leí que un tema se titulaba Dame Veneno pensé que era una cover synth de Los Chunguitos, pero no. Ellos querían veneno para morir y vosotros lo pedís con ansias, ¿Cuál es el mayor veneno para vosotros?

¿El mayor veneno? Muchos la verdad, no sé si concretar, pero hablando de la canción, supongo que hay muchas cosas que no nos hacen bien pero que queremos tener cerca.

Por cierto, en las fotos promos jugáis un poco con el look napoleon dynamite, ¿os marcaríais un baile el “Ey, Que Estoy Aquí” al modo del personaje?

Por supuesto, de hecho es una buena idea que no habíamos pensado para próximos vídeos, así que gracias jaja.

Hasta os atrevéis con el reggaetón en no me lo creo, ¿Hacéis twerking y todo?

No siempre, depende de a quién y del nivel de animada que esté la fiesta, pero no nos suele costar.

¿El vocoder mató al pop-star?

Para nada, si se trata con cuidado se pueden llevar muy bien.

Ustedes tenéis a “Ernesto El Corrupto Constructor”. ¿Podría ser el padre de “Cayetano“ el de los Carolina Durante?

No lo habíamos pensado, pero tiene bastante sentido, la verdad jaja

¿Cuál es el disco que más os ha influenciado para este trabajo?

No podemos decir uno en concreto, pero porque no lo sabemos exactamente. Nos gustan muchos tipos de música, pero no hemos tenido como referencia ningún trabajo particular. Solemos decir Chromatics, Charli XCX, o grupos como Los Punsetes, pero son algunos más.

Inauguro con ustedes una pregunta que haré a todos los artistas que entreviste de aquí a un año para ver cómo inspira la música, ¿A qué artista resucitaríais para hacer una colaboración o dueto? ¿y con cual artista vivo os gustaría hacer una colaboración o dueto?

Resucitaríamos a Roy Orbison y nos gustaría colaborar con Kim Petras.

Pregunta obligada en estos tiempos, ¿cómo veis el futuro de la industria musical con toda esta hecatombe del covid-19?

Bastante difícil, sobre todo para grupos que acaban de empezar como nosotros y que tienen que adaptarse a unos inicios bajo estas circunstancias, es un poco frustrante, pero es un contexto en el que hay que aprender a moverse hasta que vayan mejorando las cosas. De todas maneras, creemos que hay que intentar cuidar y valorar más al sector, para que si esto vuelve a ocurrir en un futuro, no haya tanta gente desprotegida.