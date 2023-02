And Also the Trees por primera vez en nuestro país

And Also the Trees comenzó a mediados de 1979 en Inkberrow, Worcestershire, cuando dos parejas de hermanos: Simon y Justin Jones, y Nick y Graham Havas, formaron la banda. Inspirados por el post-punk de la época, como Joy Division, Siouxsie & the Banshees y Gang of Four, y por el entorno en que vivían.

La banda adoptó el nombre «And also the trees», que era el título de una de sus primeras canciones. Su discurso siempre se basó en la melancolía y un sentido muy especial de elegancia que desde el principio fueron señas indentidad, a lo que vino a unirse una imagen notoriamente inspirada en los clásicos románticos de la literatura.

Una larga trayectoria que curiosamente nunca les ha traído a nuestro país, algo que pronto se remediará este próximo marzo.

Toma nota de la gira de And Also the Trees:

1 de marzo – Barcelona (Sala Upload) Entradas

2 de marzo – Madrid (Café Berlín) Entradas

Anticipada 17€ / 20€ Puerta. Puntos de venta físicos: Escridiscos ( Calle de las Navas de Tolosa, 4, 28013 Madrid ), Rara Avis ( Mercado de la Cebada, Puesto 142, Pl. de la Cebada, s/n, 28005 Madrid ) Metro : La Latina