Estrenamos el nuevo single de los franceses Hermetic Delight

Hermetic Delight es una banda francesa formada hace aproximadamente una década y que en la actualidad integran Zeynep Kaya (voz), Nicolas Kientzler (bajo), Atef Aouadhi (guitarra) y Delphine Padilla (batería). En estos diez años han publicado tres EPs y han dado innumerables conciertos, pero no ha sido hasta 2020 que han publicado su primer álbum en formato largo. Su LP de debut se llama F.A. Cult, salió publicado el pasado mes de mayo con October Tone Records y contiene diez canciones en las que el grupo combina sus influencias más oscuras (Siouxsie & The Banshees, Depeche Mode, Bauhaus, The Cure) con cierta luminosidad pop que suena atemporal. Gracias a la voz de su cantante de origen turco, que cambia con facilidad del francés al inglés e incluso a su idioma materno, su música contiene también un sutil toque exótico. Tras la publicación de este disco, a Hermetic Delight se les ha comparado en su país con nombres como Cocteau Twins, Chromatics, My Bloody Valentine o Goldfrapp.

En la nota de prensa se define el sonido del grupo como “un paseo nocturno por la ciudad”. No es mala definición, podría ser perfectamente la banda sonora de una noche de insomnio asomado a la ventana, cegado por el centelleo de las farolas y con la mente vagando por las calles desiertas. Oliendo “Le parfum de la nuit”, como dice una de las canciones. O haciendo una inmersión profunda en los casi siete minutos de “How high is your high?”, momento cumbre y cierre del disco. El disco ha sido grabado por Charles Rowell (Crocodiles) bajo la supervisión de Anna Calvi.

Hoy Hermetic Delight publican un nuevo single y vídeo que corresponde al tema que abre el álbum, “Glassdancers”. Un vídeo con imágenes de un grupo de amigos en patines o bicicleta, acarreando sus aparatos informáticos, parece que contentos e ilusionados por arrancar un proyecto, compartir planes o simplemente divertirse juntos. Al final, todo desemboca en un baile conjunto con el que activan sus artefactos. Una celebración de como las ideas puestas en común, la creatividad compartida, lleva a vivir momentos únicos.

Hoy en Muzikalia estrenamos, en exclusiva, este nuevo videosingle de Hermetic Delight, “Glassdancers”.

Y aquí puedes escuchar completo F.A. Cult, el primer LP de Hermetic Delight.