Death Cab For Cutie anuncian reedición y versionan a Low

Death Cab For Cutie ha anunciado que lanzará una versión acústica de su álbum más reciente, Asphalt Meadows, el 10 de marzo a través de Atlantic. El anuncio viene acompañado por un sencillo doble, con la versión acústica de la canción del álbum «Pepper» y una versión de «The Plan» de Low. La portada rinde homenaje a la baterista de Low, Mimi Parker, quien falleció recientemente (Low iba a unirse a la gira de Death Cab For Cutie antes del fallecimiento de Mimi).

Ben Gibbard comentó: «Vi a Low por primera vez en 1994 abriendo para Sunny Day Real Estate en el OK Hotel en Seattle. Desde entonces han sido una de las bandas más influyentes e importantes de mi vida. Fue el cumplimiento del sueño indie rock de mi yo adolescente cuando nuestras bandas se hicieron amigas mientras estaban de gira juntas en 2012.

Nos entristeció mucho el fallecimiento de Mimi en noviembre pasado. Era una artista increíble y un ser humano aún mejor.

Creemos que la mejor manera de recordar a los músicos que perdemos es tocar sus canciones. «The Plan» siempre ha sido una de nuestras canciones favoritas de Low y se presenta aquí en homenaje a Mimi».

Escucha ‘The Plan’ y ‘Pepper’ Death Cab For Cutie

The Postal Service y Death Cab for Cutie han anunciado una gira conjunta que tendrá lugar el próximo otoño. Las fechas de 2023 celebrarán el 20 aniversario de sus respectivos discos de 2003: Give Up y Transatlanticism. El líder de ambas bandas, Ben Gibbard, realizará una doble función cada noche de la gira, que de momento solo tiene fechas en EEUU.