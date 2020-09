Angel Olsen participa en la banda sonora de Kajillionaire

La aclamada directora/escritora Miranda July nos trae una comida emotiva y salvajemente original, Kajillionaire, distribuida por Focus Features. La película se emitirá en los cines a partir del 25 de septiembre, y en ella sonará la banda sonora original compuesta por Emile Mosseri (The Last Black Man in San Francisco, Homecoming Season 2), que se ha aliado con Angel Olsen para hacer un cover de “Mr. Lonely” de Bobby Vinton.

Balanceándose en la fina línea entre la melancolía y la malicia, Mosseri captura el mundo cómico y desgarrador de los estafadores. En la película, Theresa (Debra Winger) y Robert (Richard Jenkins) han sometido a su hija única, Old Dolio (Evan Rachel Wood), durante 26 años a un entrenamiento para timar, estafar online y robar en cada oportunidad que se le presente. Durante un atraco poco planeado, a la desesperada, engatusan a una desconocida (Gina Rodriguez) para unirse a su siguiente estafa, lo que hará que su mundo cambie por completo.

En la primera reunión entre July y Mosseri, este último llegó con un par de piezas musicales que había grabado en su móvil. July estaba algo reticente cuando se ofreció a tocarlas, pues aún no había tenido que responder ante una pieza concreta.

“En aquel momento, me sentí un poco como en aquel cuento de la princesa y el guisante, pero dije: ‘Claro, tócala’. Lo primero que tocó fue la canción de amor de Old Dolio y Melanie, y era lo más bello que jamás había escuchado. No podía creerme lo afortunada que era. Así que simplemente partimos de eso. En cinco semanas lo tuvimos por completo. Era una colaboración perfecta,” dijo July.

Mientras construían la banda sonora, July y Mosseri intercambiaban música que ambos disfrutaban y que sentían que pegaba con la película. Una de las artistas que más compartían era Angel Olsen, que pronto se convirtió en una opción para el número de Bobby Vinton, “Mr. Lonely.” “Por ello, en Sundance, cuando Miranda y yo empezamos a hablar sobre hacer una versión de ‘Mr. Lonely’ para el álbum, el nombre de Angel estaba siempre en la parte más alta de la lista,” recuerda Mosseri. “Tuvimos suerte de que estuviera en LA por una semana antes de la pandemia. Grabamos una versión rápidamente y Angel se acercó y la cantó maravillosamente. Fue un día realmente mágico.”

Cuando July le habló sobre hacer una cover de “Mr. Lonely”, Angel Olsen estuvo interesada de inmediato. “Y, de repente, ahí estaba. MIRANDA JULY. En los mensajes de mi móvil,” recuerda Angel. “Estaba trabajando en canciones con Emile para la película de Kajillionaire, de la que yo no sabía nada. Justo estaba por Los Ángeles, así que quedé con los dos y hablamos sobre cadencia, sobre la vida y sobre la película. Miranda me dirigió para cantar la cover de la manera en que ella y Emile habían pensado que mejor podría representar los sentimientos detrás de la película. Fue una experiencia bonita. Después, Miranda y yo salimos a dar un paseo y hacer una pausa, en la que improvisamos un poco. Solo nosotros.”