Ángel Stanich vive ‘Una temporada en el infierno’

Llevábamos bastante tiempo sin disfrutar de la música de Ángel Stanich después de que hace dos años anunciara un retiro voluntario.

Pero el pasado mes de abril reaparecía tras una intensa etapa en la que afirmaba haber compuesto más de 40 canciones, que de momento han tomado forma de EP (Vinilo 10” en edición limitada) que vino anticipado por “El Volver”.

Ahora, Ángel Stanich nos desvela el reverso. Su rúbrica más ígnea o, mejor, volcánica. Si “El Volver” era la golosina preliminar, “Una Temporada En El Infiern”o es la bomba decisiva. Si “El Volver” sonaba íntima y cuasi confesional, esto es un himno cáustico a toda mecha, desde el retrovisor de un año de perspectiva confinada.

“Una Temporada En El Infierno” es el segundo adelanto de este regreso de Ángel Stanich, y uno de los 5 temas que conforman ‘Una Visión Global Bastante Aproximada’, inminente EP (Vinilo 10”, edición limitada) que se edita el 18 de junio, sirviendo de piscolabis para un no muy lejano tercer LP del curioso cántabro.

Según cuenta: “Ese viejo mantra de canalizar la ira tiene muchos afluentes. Es un yermo arroyo por el que sólo transita nuestra mala sangre. Claro que hay salidas para la cólera más airosas, más fértiles, más sanas… Pero todas pasan por un amplio conocimiento personal. ¡Y qué miedo nos tenemos!

No todos somos genios precoces como Rimbaud. La mayoría no merecemos la más mínima atención por nuestros exabruptos y manifestaciones recurrentes. La indignación es un derecho, como comer, como vivir, como aprender, como habitar. Mas muchas veces, y aunque duela reconocerlo, no es más que el baremo de nuestra estupidez. No hay que perder de vista que se indigna igual el facultado, el conocedor o verdaderamente damnificado, que el completo ignorante.

Sofocar el fuego interior puede ser un ingenuo riachuelo abrasado. Hay quien sólo desea pasar su inminente crisis de los 50 rodeado de estudiantes de derecho. Simplemente necesitan revivir el ayer; recobrar de algún modo su mocedad en un Delorean cañí y descapotable. En ese desenfreno al pasado, terminan por usar monedas que ya no son de curso legal. La ley es una suegra importuna cuando la libertad te mira arrebatadoramente. Tu mujer es la conciencia de la que te separaste. Sólo son metáforas que no hacen daño a nadie. Como ir a misa. O echar unas cañas. Es verdad…

Somos inmensamente gilipollas”.

Escucha ‘Una temporada en el infierno’ de Ángel Stanich

Próximos conciertos de Ángel Stanich

30/05: Alicante (Muelle 12-Aire Libre) Formato trío

05/06: Monzón (San Mateo) Con banda

16/07: Boiro (A Boqueira De Anegral) Con banda

23/07: Menorca (Es Claustre) Formato dúo

17/07: Vigo (Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo) Con banda

18/09: Fardelej Fest (Arnedo) Formato trío