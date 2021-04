Ángel Stanich está de regreso con ‘El volver’

Llevábamos tiempo sin disfrutar de la música de Ángel Stanich después de que hace dos años anunciara un retiro voluntario.

Ahora reaparece tras una intensa etapa en la que ha compuesto más de 40 canciones, que de momento han tomado forma de EP (Vinilo 10” en edición limitada) que viene anticipado por esta “El Volver”.

Como él mismo explica: “Hay muchos motivos para volver. Os echo de menos… Necesito el dinero… ¡En fin! Muchísimos motivos para estar de vuelta. Por el loco que te grita y no le entiendes. Por la loca que te mira y no te entiende. Por el mono. Por el perro callejero que siempre soñé. Por la señora que te mira como una madre. Por mi madre. Por Tutatis. Por Michael Robinson. Por MJ. Por Anguita. Por Cuerda… Por mí, y por todos mis contratiempos. Por el marchamo de las cosas. Porque siempre llego tarde y sería bueno ir tirando. Por los ‘hombres de las praderas’. Por las mujeres invisibles. Por los niños con peluca. Por la crítica y la lisonja. Por amor al arte. Por arte de magia. Por la magia del amor. Por Don Hilario cuando enhebra. Por Mr. Wonderful. Por Paca ‘La Piraña’. Por Michael Scott. Por la Casa Real. Por las casas de putas. Por la evasión fiscal. Por Europa (si no ha muerto). Por los derechos humanos. Por Alfredo Landa. Por Blanca Fernández Ochoa. Por Kobe. Por la Sardá. Por Mundstock. Por Burt Lancaster. Por María Barranco. Por Bergman. Por los Dassin. Por Kurosawa. Por la noche. Por Monty Python. Por Miyazaki. Por Cimas. Por Cansado. Por Laura Márquez. Por Ibarburu. Por Agustín Lara. Por Arturo Barea. Por Björn Borg (que nunca debió volver). Por Indurain. Por Diego Armando. Por su médico (un hombre muy ocupado). Por Charly. Por Jerry. Por Litto. Por Tomita. Por Hosono. Por Stevie. Por Joni. Por Greta Thunberg. Por Borrell. Por Iceta. Por la diversidad. Por Bruce, Bob, Paul, Neil… ¡Por Prince! Por Lole y Manuel… Porque me dé un poco el aire.

Os estoy tomando el pelo. Mi regreso no tiene más motivo que el meramente funcional: para eso me fui. ¡He brotado como de la tierra! Tengo fotos… Muy pronto me oiréis llegar por ‘aquel camino verde’, silbando esa vieja canción del “aquí no ha pasado nada”.

Disfrutad de los aperitivos. Regocijaos. Mas, mis queridos ‘niños perdidos’, guardad para septiembre. Entonces llegará la nueva cosecha”.

Escucha ‘El Volver’ de Ángel Stanich

Próximos conciertos de Ángel Stanich

08/05: Cieza (Auditorio Gabriel Celaya) Formato trío

16/05: Guadalajara (Recinto Ferial – sesión vermut) Formato trío

21/05: Burgos (Teatro Principal) con banda

30/05: Alicante (Muelle 12-Aire Libre) Formato trío

17/07: Vigo (Terraceando Festival) con banda