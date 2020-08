ANOHNI versiona a Bob Dylan y Nina Simone

ANOHNI está de vuelta con dos canciones en las que versiona a dos clásicos, nada menos que a Bob Dylan y Nina Simone.

Antony Hegarty regresa con su proyecto compartido con Oneohtrix Point Never, a la espera de que podamos disfrutar pronto de la continuación del bonito Hopelessness, desde el que nos ha ido mostrando diversas colaboraciones y canciones con cuentagotas.

Ahora ANOHNI está de regreso con dos covers como decimos a a Bob Dylan y Nina Simone, concretamente a las canciones “It’s All Over Now, Baby Blue” y “Be My Husband”.

Aunque serán publicadas el próximo 2 de octubre en vinilo de 7″, ya están disponibles en las plataformas de streaming y en Youtube.