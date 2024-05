Descubre el post-punk de los italianos Edna Frau

Edna Frau se fundó en la ciudad italiana de Ravenna en el 2021. Andrea Fioravanti (guitarra, bajo, programación y sintetizadores), Vins Baruzzi (voz) y con la ayuda de Fabio Alessandrini (batería acústica) la banda grabó su álbum debut titulado: My Ego Is Bigger Than Yours.

En 2022, gracias al reconocimiento recibido, grabaron una versión de “Winning” de la recordada banda británica The Sound, que les valió varios reconocimientos. Poco después se convirtieron en cuarteto con la incorporación de Seppia Foschini (bajo) y Federico Guardigni (batería).

Tras su EP de 2023 Fail in Everything you can, llega «Working On My Self», nuevo sencillo con Simona Pietrucci (Sorry, Heels) como invitada. Un viaje introspectivo del protagonista, como explica la banda: “La mirada en el Sin protagonista nos sumerge en sus pensamientos que la llevan a evaluar los pasos dados y las elecciones. En la explosión de lo especial, la consciencia total de que lo más importante es entender que la vida es propia y de nadie más y por tanta concentración en ella es el foco. Porque las prisas allí pueden pasarte todo de un golpe con sus consecuencias… Cuídate”.

Escucha ‘Working On My Self’ de Edna Frau