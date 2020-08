Nickelback reeditan ‘All the Right Reasons’ con jugosos extras

Nickelback, banda de rock multi-platino que encabeza las listas de éxitos, celebra el 15 aniversario de su aclamado álbum All the Right Reasons, con la publicación de una edición especial remasterizada y ampliada con caras-B y grabaciones en directo del concierto que la banda ofreció en 2006 en el Sturgis Bike Rally.

La celebración comienza con la publicación de una rareza, una versión acústica de su éxito número 1 “Photograph”, que ya está disponible en streaming y con el pedido anticipado del álbum.

All The Right Reasons” EDICIÓN AMPLIADA DEL 15 ANIVERSARIO estará disponible en formato caja 2CD a partir del 2 de octubre y en formato digital en todas las plataformas streaming. La colección presenta una versión remasterizada en 2005 del álbum original, una selección de caras B y un concierto grabado en 2006.

El tercer álbum consecutivo número 1 de Nickelback, All the Right Reasons encabezó las listas en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. Hasta la fecha, ha vendido más de 19 millones de copias en todo el mundo y ha sido certificado como Disco Diamante por la RIAA. El disco contiene siete sencillos, incluidos cinco éxitos Top 20: “Photograph”, “Savin’ Me”,”Far Away”,”Rockstar” y “If Everyone Cared”.