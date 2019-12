Philip Bailey – Love Will Find A Way (Verve)

Pues quien me lo iba a decir a mí que uno de los comebacks más inspirados de la temporada iba a venir de la mano de Philip Irvin Bailey, el mítico cantante y compositor, junto al fundador Maurice White, de los míticos Earth, Wind And Fire. Aunque alguna vez quisimos odiar con ganas canciones como “Fantasy”, “Shining Star”, o “Boogie Wonderland” porque las ponían en todos los saraos (y siguen poniéndolas) era imposible no ponerse a bailar como un descosido.

Bailey emprendió su carrera en solitario en 1983 con el elegante “Continuation” en el que ya mostraba su querencia por las tonalidades jazzísticas. De esta manera tampoco sorprende que esta vuelta al redil discográfico la haga de la mano del mítico label Verve, después de más de diecisiete años missing in combat.

El milenio lo inicio el autor de “Easy Lover” (¿se acuerdan de ese pelotazo con Phil Collins) con un disco orientado al jazz modal cuyo título era bien explicito, “Soul On Jazz” en el que se dejaba asesorar por Joe Zawinul, o el fallecido saxofonista y colaborador de Miles Davis en Columbia Records, Bob Belden. En este sobresaliente Love Will Find A Way (Verve, 2019) el de Denver articula otro chispeante recorrido por el jazz elegante y el soul cinco estrellas, así como también coquetea con las tendencias más actuales (llámenlo urban), y también muy bien aconsejado por luminarias como Chick Corea, Christian Lee McBride, Kamasi Washington, will.i.am, y Bilal entre otros. Con estos mimbres el éxito está asegurado.

Un trabajo con guiños a Curtis Mayfield como la versión de “Billy Jack” con la que abre, y acaba siendo un apasionante tema de soul enredado en r&b; en “We’re A Winner”, bajo la producción de Bilal, unos coros repiten ese “move on up” en otra insinuación al autor de la obra maestra “Curtis”.

“Starway To The Stars” es un instrumental de aroma tribal con el tutelaje de will.i.am esculpiendo un mantra con beats de batería, y un saxo recorriendo transversalmente la pieza. La belleza en el falsetto de Bailey se erige en protagonista absoluto de “Once In A Lifetime” quintaesencia de baladón a mayor gloria a su adorado Marvin Gaye, y el saxo de Kamasi y los teclados de Robert Glasper aportan destellos de cosmic jazz setentero a “Secret Sounds”.

A sus casi setenta años el gran Philip Bailey sigue dando lecciones de talento. Si es que ya lo dicen los Hidroguenesse, en lo viejo está el futuro. No busquen sucedáneos.

Escucha Philip Bailey – Love Will Find A Way